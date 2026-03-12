كم بلغت تكلفة الأسبوع الأول من الحرب مع إيران؟
أبلغت وزارة الدفاع الأميريكية "البنتاغون" الكونغرس بأن الأسبوع الأول من الحرب مع إيران كلّف 11.3 مليار دولار، وفق شخص مطلع على الموضوع.
وقدم البنتاغون هذا التقدير للكونغرس في إحاطة عقدت في وقت سابق من هذا الأسبوع، بحسب المصدر الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته.
وذكر الجيش أنه أنفق 5 مليارات دولار على الذخائر وحدها خلال عطلة نهاية الأسبوع الأولى من الحرب، وفقما ذكرت "الأسوشيتد برس".
وكانت إدارة الرئيس دونالد ترامب ألمحت في وقت سابق إلى أنها سترسل للكونغرس طلبا لتمويل إضافي للحرب، لكن هذه الفكرة يبدو أنها تباطأت في الوقت الحالي.
وقال السيناتور روجر ويكر، رئيس لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ عن الحزب الجمهوري، الأربعاء، إنه لا يتوقع تقديم طلب التمويل الإضافي هذا الشهر.
واعتبر ترامب الأربعاء أن إيران على وشك الهزيمة، لكنه حذر من أن القوات الأميركية قادرة على تصعيد ضرباتها بحيث يصبح من "شبه المستحيل" إعادة بناء البلاد.
وصرّح ترامب لصحافيين في واشنطن قائلا: "لقد وصلوا تقريبا إلى نهاية المطاف".
وأضاف: "بإمكاننا ضرب مناطق في طهران وأماكن أخرى، وإذا فعلنا ذلك، فسيكون من شبه المستحيل عليهم إعادة بناء بلادهم، وهذا ما لا نريده".
وتابع ترامب قائلا: "دمرنا كل قوة إيران العسكرية ولدينا سيطرة كاملة على مجالها الجوي".
وشدد على أن بلاده ستراقب "المضائق عن كثب ونحن في وضع جيد للغاية".
وأشار إلى أن الولايات المتحدة تعرف "مكان (الخلايا النائمة) الإيرانية ونراقبهم جميعا".
