نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن "القناة 14" أنّ الجندي الذي تعرض لإصابة في لبنان ويبدو في مقطع الإعلام الحربي لحزب الله هو نائب قائد سرية في لواء غفعاتي وقد فقد ساقيه، ولا يزال يتلقى العلاج في مستشفى "رامبام" في حيفا.