ظهر في مقطع فيديو "للحزب"... من هو الجندي الإسرائيلي المصاب؟
-
11 March 2026
-
13 secs ago
-
-
source: tayyar.org
-
نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن "القناة 14" أنّ الجندي الذي تعرض لإصابة في لبنان ويبدو في مقطع الإعلام الحربي لحزب الله هو نائب قائد سرية في لواء غفعاتي وقد فقد ساقيه، ولا يزال يتلقى العلاج في مستشفى "رامبام" في حيفا.
-
Just in
-
18 :01
الخارجية القطرية: رئيس الوزراء وزير الخارجية جدد في لقائه وزير خارجية ألمانيا إدانة هجمات إيران على قطر
-
17 :55
بحاجة إلى 5 وحدات دم من فئة AB+ اليوم الأربعاء وغدا الخميس صباحا في بنك الدم قرب الصليب الاحمر زحلة. للتبرّع: 03699272
-
17 :42
غارة جديدة تستهدف بلدة تول
-
17 :36
الرئيس الفرنسي: من الواضح أن هناك حاجة لتحديد الأهداف العسكرية والسياسية للحرب في إيران
-
17 :29
ترامب للقناة 12 الإسرائيلية: لن أحدد جدولا زمنيا لكن عندما أقرر انتهاء الحرب فستنتهي حينها
-
17 :28
بالفيديو - دبابات اسرائيلية تتوغل في الجنوب تتمة
-
-
Other stories
-
-
-
ترامب: "لم يتبق شيء يذكر" لاستهدافه في إيران
-
اعتقال مواطن روسي خطط لهجمات مسيرات على طائرات عسكرية
-
"المطر الأسود" في طهران.. ظاهرة صحية خطيرة
-
إصابة ما يصل إلى 150 جنديا أمريكيا حتى الآن في الحرب مع إيران
-
مقتل 6 في حريق بحافلة سويسرية بعد إضرام أحد الركاب النار في نفسه
-
عثرت على إبستين ميتاً في زنزانته.. حارسة السجن تلقت أموالاً غامضة
-
إدارة ترمب: كلفة أول يومين للحرب على إيران 5.6 مليار دولار
-
كندا.. إطلاق نار على القنصلية الأميركية في تورونتو ولا أنباء عن إصابات
-
بعد أنباء إصابته… نجل بزشكيان يكشف ما جرى مع مجتبى خامنئي
-
الشرق الأوسط السعودية: إسرائيل ترصد اختراقاً إيرانياً لكاميرات المراقبة
-
مسؤولون بالبنتاغون: الجيش الإيراني يعدّل تكتيكاته
-
الميادين: حرس الثورة أطلق الموجة 37 من "وعد صادق 4" الأعنف منذ بدء الحرب
-
ويتكوف: دمرنا مراكز التخصيب الرئيسية في ثلاث منشآت بإيران
-
واشنطن بوست: مسيّرة أصابت مركزاً لوجستياً رئيسياً للدبلوماسيين الأميركيين في العراق
-
سكاي نيوز عربية: واشنطن تكشف عدد الأهداف التي ضربتها في إيران منذ بدء الحرب
-
رويترز: البحرية الأميركية تبلغ قطاع الشحن تعذّر مرافقة السفن إلى مضيق هرمز حالياً
-
السفير الايرلندي: تخصيص بلاده ٣ ملايين يورو للنازحين
-
الرئيس: كوريا الجنوبية لا تستطيع منع القوات الأمريكية من إعادة نشر أسلحتها
-
«الأطلسي» يجري تدريبات في القطب الشمالي تركز على جاهزية المدنيين
-
الديمقراطيون يهددون بعرقلة مجلس الشيوخ بسبب حرب إيران
-
-
Just in
-
18 :01
الخارجية القطرية: رئيس الوزراء وزير الخارجية جدد في لقائه وزير خارجية ألمانيا إدانة هجمات إيران على قطر
-
17 :55
بحاجة إلى 5 وحدات دم من فئة AB+ اليوم الأربعاء وغدا الخميس صباحا في بنك الدم قرب الصليب الاحمر زحلة. للتبرّع: 03699272
-
17 :42
غارة جديدة تستهدف بلدة تول
-
17 :36
الرئيس الفرنسي: من الواضح أن هناك حاجة لتحديد الأهداف العسكرية والسياسية للحرب في إيران
-
17 :29
ترامب للقناة 12 الإسرائيلية: لن أحدد جدولا زمنيا لكن عندما أقرر انتهاء الحرب فستنتهي حينها
-
17 :28
بالفيديو - دبابات اسرائيلية تتوغل في الجنوب تتمة
All news
- Filter
-
AllPoliticsLebanonWorldPeopleBusinessHealthSportsTechnology
-
بالفيديو - دبابات اسرائيلية تتوغل في الجنوب
-
-
11 March 2026
-
انذار عاجل الى سكان الضاحية الجنوبية!
-
-
-
11 March 2026
-
قائد الجيش اللبناني من الجنوب: حملات التجني لن تثني المؤسسة العسكرية عن أداء واجبها
-
-
-
11 March 2026
-
ترامب: "لم يتبق شيء يذكر" لاستهدافه في إيران
-
-
-
11 March 2026
-
اعتقال مواطن روسي خطط لهجمات مسيرات على طائرات عسكرية
-
-
-
11 March 2026
-
بالفيديو - النائب جورج عطالله: في هذه المرحلة على الجميع الوقوف إلى جانب الجيش اللبناني ومن ينصحه عليه هو أن ينتصح ولا يتدخل فيما لا يعرف به
-
-
-
11 March 2026
-
"المطر الأسود" في طهران.. ظاهرة صحية خطيرة
-
-
-
11 March 2026
-
سيميوني يحذر لاعبي أتلتيكو من التراخي أمام توتنهام إياباً
-
-
11 March 2026
-
“إفطار برلماني” يثير جدلاً سياسياً في تونس
-
-
11 March 2026
-
بالصور: مارون جال مع إخوة الصليب المقدس على مراكز الإيواء بالبقاع الغربي
-
-
-
11 March 2026