بعد أنباء إصابته… نجل بزشكيان يكشف ما جرى مع مجتبى خامنئي
-
11 March 2026
-
40 mins ago
-
-
source: Skynews
-
أكد نجل الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، الأربعاء، أن المرشد الإيراني الجديد مجتبى خامنئي "بخير ويتمتع بصحة جيدة"، وذلك رغم إصابته خلال الحرب الدائرة في المنطقة.
وجاء هذا التصريح بعد تداول أنباء عن إصابة خامنئي في الضربات الأميركية – الإسرائيلية التي أسفرت عن مقتل والده، المرشد الإيراني السابق علي خامنئي.
وأفادت وكالة "رويترز" بأن مذيعاً في التلفزيون الحكومي الإيراني أكد على ما يبدو الشائعات المتداولة بشأن إصابة مجتبى خامنئي، واصفاً إياه بأنه "جانباز"، وهو المصطلح الذي تستخدمه إيران للإشارة إلى "المحارب الجريح" في الحرب، في إشارة إلى الصراع الحالي الذي تطلق عليه طهران اسم "حرب رمضان".
غير أن وكالة رويترز أشارت إلى أنها لم تتمكن من تأكيد الحالة الصحية للمرشد الجديد بشكل مستقل.
ومنذ تعيينه مرشداً لإيران قبل أيام، لم يظهر مجتبى خامنئي (56 عاماً) في أي تسجيل مصور أو مناسبة عامة، كما لم يصدر عنه أي بيان رسمي، ما زاد من التكهنات حول وضعه الصحي.
وفي السياق نفسه، ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" نقلاً عن مسؤولين إيرانيين وإسرائيليين أن خامنئي أصيب بجروح في ساقيه خلال الضربات الأولى للحرب التي اندلعت في 28 شباط.
وكانت إيران أعلنت اختيار مجتبى خامنئي مرشداً للبلاد خلفاً لوالده، في خطوة تعكس استمرار سيطرة المحافظين على مفاصل السلطة في طهران، وهو ما اعتبره مراقبون مؤشراً على تضاؤل فرص انتهاء الحرب في الشرق الأوسط سريعاً.
وفي المقابل، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب رفضه تولي مجتبى خامنئي هذا المنصب، مطالباً إيران بـ"الاستسلام غير المشروط".
ويُعرف المرشد الإيراني الجديد، وهو رجل دين يبلغ 56 عاماً، بامتلاكه نفوذاً داخل أجهزة الأمن وشبكة الأعمال المرتبطة بها.
وكان علي خامنئي قد قُتل في ضربة استهدفته في اليوم الأول من الضربات الأميركية والإسرائيلية على إيران قبل أكثر من أسبوع.
-
Just in
-
10 :29
الصليب الأحمر اللبناني نعى المسعف يوسف عساف... تتمة
-
10 :25
بالصورة: الطعن الذي تقدم به نواب تكتل لبنان القوي بالتمديد سنتين تتمة
-
10 :21
أدرعي: "إنذار عاجل لسكان جنوب لبنان... انتقلوا إلى شمال نهر الليطاني"! تتمة
-
10 :13
3 شهداء في بنت جبيل وجريحان في برعشيت! تتمة
-
10 :08
صفّارات الإنذار تدوّي مجدّدًا في العاصمة الأردنيّة ومناطق مختلفة
-
09 :58
حصيلة أوليّة للغارات على البقاع: سقوط 10 شهداء و5 جرحى في تمنين و5 جرحى في علي النهري حالة بعضهم خطرة
-
-
Other stories
-
-
-
الشرق الأوسط السعودية: إسرائيل ترصد اختراقاً إيرانياً لكاميرات المراقبة
-
مسؤولون بالبنتاغون: الجيش الإيراني يعدّل تكتيكاته
-
الميادين: حرس الثورة أطلق الموجة 37 من "وعد صادق 4" الأعنف منذ بدء الحرب
-
ويتكوف: دمرنا مراكز التخصيب الرئيسية في ثلاث منشآت بإيران
-
واشنطن بوست: مسيّرة أصابت مركزاً لوجستياً رئيسياً للدبلوماسيين الأميركيين في العراق
-
سكاي نيوز عربية: واشنطن تكشف عدد الأهداف التي ضربتها في إيران منذ بدء الحرب
-
رويترز: البحرية الأميركية تبلغ قطاع الشحن تعذّر مرافقة السفن إلى مضيق هرمز حالياً
-
السفير الايرلندي: تخصيص بلاده ٣ ملايين يورو للنازحين
-
الرئيس: كوريا الجنوبية لا تستطيع منع القوات الأمريكية من إعادة نشر أسلحتها
-
«الأطلسي» يجري تدريبات في القطب الشمالي تركز على جاهزية المدنيين
-
الديمقراطيون يهددون بعرقلة مجلس الشيوخ بسبب حرب إيران
-
تايوان: أمريكا لم تتواصل معنا بشأن نقل أسلحة إلى الشرق الأوسط
-
ألمانيا تعلن سحب موظفي سفارتها في العراق مؤقتاً
-
مكتب التحقيقات الفيدرالي يوسع تحقيقاته في انتخابات 2020 الرئاسية
-
تقرير يكشف مفاجأة عن مجتبى خامنئي…
-
انتقادات غير مسبوقة وتشكيك برواية ترامب ونتنياهو حول إيران!
-
"يديعوت أحرونوت": مستشاري ترامب يحثّونه على إعداد خطة للخروج من الحرب
-
ترامب: إيران تمتلك صواريخ "توماهوك" الأميركية
-
التايمز: بريطانيا تتريث في إرسال حاملة طائرات للشرق الأوسط
-
الأخبار: ترامب يصوغ سردية «انتصار»: تمهيدٌ لإنهاء الحرب؟
-
-
Just in
-
10 :29
الصليب الأحمر اللبناني نعى المسعف يوسف عساف... تتمة
-
10 :25
بالصورة: الطعن الذي تقدم به نواب تكتل لبنان القوي بالتمديد سنتين تتمة
-
10 :21
أدرعي: "إنذار عاجل لسكان جنوب لبنان... انتقلوا إلى شمال نهر الليطاني"! تتمة
-
10 :13
3 شهداء في بنت جبيل وجريحان في برعشيت! تتمة
-
10 :08
صفّارات الإنذار تدوّي مجدّدًا في العاصمة الأردنيّة ومناطق مختلفة
-
09 :58
حصيلة أوليّة للغارات على البقاع: سقوط 10 شهداء و5 جرحى في تمنين و5 جرحى في علي النهري حالة بعضهم خطرة
All news
- Filter
-
AllPoliticsLebanonWorldPeopleBusinessHealthSportsTechnology
-
الصليب الأحمر اللبناني نعى المسعف يوسف عساف...
-
-
-
11 March 2026
-
بالصورة: الطعن الذي تقدم به نواب تكتل لبنان القوي بالتمديد سنتين
-
-
-
11 March 2026
-
سوق العملات في حالة ترقب شديد مع تأثير حرب إيران على المعنويات
-
-
11 March 2026
-
أدرعي: "إنذار عاجل لسكان جنوب لبنان... انتقلوا إلى شمال نهر الليطاني"!
-
-
-
11 March 2026
-
3 شهداء في بنت جبيل وجريحان في برعشيت!
-
-
-
11 March 2026
-
إنذار إسرائيلي عاجل إلى سكان الضاحية الجنوبية
-
-
-
11 March 2026
-
البستاني: مش غريب يا استاذ افخاي انك ما تكون فهمت ان جبران باسيل يدافع عن لبنان
-
-
-
11 March 2026
-
بعد استهداف عائشة بكار.. بيان للجماعة الإسلامية!
-
-
-
11 March 2026
-
أجهزة استخبارات أوروبية تطلب لقاء الحزب.. والسبب؟!
-
-
-
11 March 2026
-
سليم عون رداً على ادرعي: وفر نصائحك، و خيّط بغير مسلّة
-
-
-
11 March 2026