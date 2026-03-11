أكد نجل الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، الأربعاء، أن المرشد الإيراني الجديد مجتبى خامنئي "بخير ويتمتع بصحة جيدة"، وذلك رغم إصابته خلال الحرب الدائرة في المنطقة.



وجاء هذا التصريح بعد تداول أنباء عن إصابة خامنئي في الضربات الأميركية – الإسرائيلية التي أسفرت عن مقتل والده، المرشد الإيراني السابق علي خامنئي.



وأفادت وكالة "رويترز" بأن مذيعاً في التلفزيون الحكومي الإيراني أكد على ما يبدو الشائعات المتداولة بشأن إصابة مجتبى خامنئي، واصفاً إياه بأنه "جانباز"، وهو المصطلح الذي تستخدمه إيران للإشارة إلى "المحارب الجريح" في الحرب، في إشارة إلى الصراع الحالي الذي تطلق عليه طهران اسم "حرب رمضان".



غير أن وكالة رويترز أشارت إلى أنها لم تتمكن من تأكيد الحالة الصحية للمرشد الجديد بشكل مستقل.



ومنذ تعيينه مرشداً لإيران قبل أيام، لم يظهر مجتبى خامنئي (56 عاماً) في أي تسجيل مصور أو مناسبة عامة، كما لم يصدر عنه أي بيان رسمي، ما زاد من التكهنات حول وضعه الصحي.



وفي السياق نفسه، ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" نقلاً عن مسؤولين إيرانيين وإسرائيليين أن خامنئي أصيب بجروح في ساقيه خلال الضربات الأولى للحرب التي اندلعت في 28 شباط.



وكانت إيران أعلنت اختيار مجتبى خامنئي مرشداً للبلاد خلفاً لوالده، في خطوة تعكس استمرار سيطرة المحافظين على مفاصل السلطة في طهران، وهو ما اعتبره مراقبون مؤشراً على تضاؤل فرص انتهاء الحرب في الشرق الأوسط سريعاً.



وفي المقابل، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب رفضه تولي مجتبى خامنئي هذا المنصب، مطالباً إيران بـ"الاستسلام غير المشروط".



ويُعرف المرشد الإيراني الجديد، وهو رجل دين يبلغ 56 عاماً، بامتلاكه نفوذاً داخل أجهزة الأمن وشبكة الأعمال المرتبطة بها.



وكان علي خامنئي قد قُتل في ضربة استهدفته في اليوم الأول من الضربات الأميركية والإسرائيلية على إيران قبل أكثر من أسبوع.

