أعلن حرس الثورة في إيران، منتصف ليل الثلاثاء-الأربعاء، إطلاق الموجة 37 من عملية "وعد صادق 4"، التي قال إنها الأعنف والأثقل منذ بدء الحرب.



ولفت الحرس، في بيانه، إلى أنّ الموجة تضمنت "ضرب قواعد العدو في أربيل والأسطول الخامس وبئر يعقوب في تل أبيب".



وأفاد باستخدامه في الموجة 37، صواريخ "خيبر" و"قادر" متعددة الرؤوس الحربية زنة واحد طن وصواريخ "خرمشهر".



وأضاف أنه استخدم صاروخ "خرمشهر" ذو الوزن الثقيل في عملية متعددة الاطلاقات ضد القواعد الأميركية والصهيونية.





وهذا ما كان أكده، قائد القوة الجوفضائية في حرس الثورة الإسلامية العميد مجيد موسوي، قبل يومين، أنّه لن يتم إطلاق أي صاروخ برأس حربي يقل وزنه عن طن واحد، من الآن فصاعداً.



وأشار حرس الثورة، إلى أنّ الموجة 37 استمرت لمدة ثلاث ساعات على الأقل، مضيفاً: "ما زلنا نواصل هجماتنا بشكل هادف وبقوة وفي استمرار الحرب لا نفكر إلا في تحقيق النصر الكامل".