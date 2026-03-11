قال المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف، الثلاثاء، إن الولايات المتحدة دمرت المراكز الرئيسية للتخصيب والتحويل في نطنز وأصفهان وفوردو بإيران.



وفي حديث لـ"فوكس نيوز"، قال ويتكوف: "إيران قالت إن لديها حقا غير قابل للنقاش في تخصيب اليورانيوم".



وأضاف: "أبلغنا إيران أن لدينا حقا غير قابل للتصرف في منعها من التخصيب".



ووفق ويتكوف فإن إيران أبلغت الولايات المتحدة بامتلاكها 460 كيلوغراما من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 بالمئة.



وأشار ويتكوف إلى أن "اليورانيوم المخصب بنسبة 60 بالمئة يمكن رفعه إلى درجة السلاح النووي خلال أسبوع أو عشرة أيام".