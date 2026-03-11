أفادت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، فجر الأربعاء، بأن منشأة دبلوماسية أميركية رئيسية في العراق تعرّضت لهجوم بطائرة مسيرة يوم الثلاثاء، وفق مسؤول أمني و"تنبيه داخلي" أميركي.



وأوضح المصدر أن الضربة قامت بها المقاومة العراقية، واستهدفت مركز الدعم الدبلوماسي في بغداد، وهو مركز لوجستي واسع الاستخدام للدبلوماسيين الأميركيين بالقرب من القواعد العسكرية العراقية ومطار بغداد.