سكاي نيوز عربية: واشنطن تكشف عدد الأهداف التي ضربتها في إيران منذ بدء الحرب
11 March 2026
15 secs ago
source: سكاي نيوز عربية
قال البيت الأبيض الثلاثاء إن الولايات المتحدة هاجمت أكثر من 5 آلاف هدف في إيران.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت إن الهجمات الصاروخية الباليستية الإيرانية تراجعت بأكثر من 90 بالمئة منذ بدء الحرب في 28 فبراير، بينما تراجعت هجمات الطائرات المسيرة بنحو 85 بالمئة.
وأضافت ليفيت: "بعد مرور عشرة أيام، حققت هذه الحملة نجاحا باهرا حتى الآن، وينتصر محاربو أميركا في هذه المعركة المهمة بوتيرة أسرع مما توقعنا".
وأكدت أن الولايات المتحدة تحرز أيضا تقدما نحو تحقيق هدفها العسكري المتمثل في تدمير البحرية الإيرانية، مشيرة إلى تدمير أكثر من 50 سفينة حربية إيرانية.
وأشارت ليفيت، الثلاثاء، في مؤتمر صحفي إلى أن الجيش الأميركي، يتحرك الآن لتفكيك إنتاج الصواريخ الإيرانية.
وأوضحت أن قاذفات بي-2 أسقطت مؤخرا قنابل تزن 2000 رطل على ما وصفتها بمواقع صواريخ على عمق كبير تحت الأرض في إيران.
Just in
05 :51
الحرس الوطني الكويتي يعلن إسقاط 8 طائرات مسيّرة (سكاي نيوز عربية)
05 :47
اعلام العدو: تسلل طائرة مسيرة من لبنان فوق عرب العرامشة ويعرا وشتولا
05 :45
أسرار الصحف ليوم الأربعاء 11 آذار 2026 تتمة
05 :42
إستهداف شقة في منطقة عائشة بكار في بيروت بغارة إسرائيلية
05 :37
عناوين الصحف ليوم الأربعاء 11 آذار 2026 تتمة
05 :27
حرس الثورة: موجة صاروخية جديدة باتجاه الأراضي المحتلة
