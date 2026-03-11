قال البيت الأبيض الثلاثاء إن الولايات المتحدة هاجمت أكثر من 5 آلاف هدف في إيران.





وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت إن الهجمات الصاروخية الباليستية الإيرانية تراجعت بأكثر من 90 بالمئة منذ بدء الحرب في 28 فبراير، بينما تراجعت هجمات الطائرات المسيرة بنحو 85 بالمئة.



وأضافت ليفيت: "بعد مرور عشرة أيام، حققت هذه الحملة نجاحا باهرا حتى الآن، وينتصر محاربو أميركا في هذه المعركة المهمة بوتيرة أسرع مما توقعنا".



وأكدت أن الولايات المتحدة تحرز أيضا تقدما نحو تحقيق هدفها العسكري المتمثل في تدمير البحرية الإيرانية، مشيرة إلى تدمير أكثر من 50 سفينة حربية إيرانية.



وأشارت ليفيت، الثلاثاء، في ‌مؤتمر صحفي إلى أن ‌الجيش الأميركي، يتحرك الآن لتفكيك إنتاج الصواريخ ‌الإيرانية.



وأوضحت أن قاذفات بي-2 أسقطت مؤخرا قنابل ⁠تزن ‌2000 ⁠رطل على ما ⁠وصفتها بمواقع صواريخ ⁠على عمق كبير تحت الأرض في إيران.



