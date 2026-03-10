Tayyar Article
نتنياهو: نحن في معركة مع عدو يريد إبادتنا وكنا مجبرين على الذهاب نحو الحرب وتكاليفها الاقتصادية باهظة
10 March 2026
5 mins ago
source: tayyar.org
Just in
22 :16
المتحدثة باسم البيت الأبيض: الجيش الأميركي يتحرك لتفكيك البنية التحتية لإنتاج الصواريخ الإيرانية
22 :14
عراقجي:
- الهجمات علينا مغامرة خطيرة صممتها إسرائيل ويدفع تكلفتها الشعب الأمريكي
- الهدف الوحيد من الادعاء الأمريكي الكاذب تبرير العملية الخاطئة الكبرى
- القول إن إيران كانت تنوي مهاجمة أمريكا أو قواتها سواء بشكل وقائي أو كإجراء استباقي هو ادعاء كاذب
22 :13
الجيش الإيراني:
- تمكنا في عملياتنا الأخيرة من إصابة أهداف بدقة بعد تدميرنا جزءا مهما من راداراتها
- أميركا و "إسرائيل" تستغلّان الأجواء العراقية ضدّنا رغم معارضة الحكومة العراقية
22 :07
المبعوث الإيراني في الأمم المتحدة :
- إستشهاد مقتل 4 ديبلوماسيين إيرانيين في القصف الاسرائيلي على فندق في بيروت
- الهجمات الأميركية الإسرائيلية تستهدف عمدًا البنية التحتية المدنية في إيران
- أكثر من 1300 شهيد جراء العدوان الأميركي - الاسرائيلي على إيران
22 :03
حزب الله: استهدفنا تجمّع آليّات وجنود لجيش العدو الإسرائيلي في مستوطنتي المطلّة وكفر جلعادي عند الحدود اللبنانيّة الفلسطينيّة بصلية صاروخيّة
21 :51
المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت: ترامب لا يستبعد الخيارات فيما يتعلق بإرسال قوات برية إلى إيران
اجتماع لخلية الأزمة لمتابعة أوضاع القرى المسيحية الحدودية
10 March 2026
السيد: " يا إبني، تُقْبُر الشحّاد والعِيشِة تبعو"…"
10 March 2026
مكتب بري ينفي!
10 March 2026
بطريركية بيت كيليكيا للأرمن الكاثوليك: ببالغ الحزن والأسى تلقّينا نبأ استشهاد الخوري بيار الراعي
10 March 2026
تمديد أطال سنواتهم لكنه انتقص من دستوريتهم (سامر الرز)
10 March 2026
باسيل بعد اجتماع الهيئة السياسية للتيار: نحذر من مخاطر الإحتلال الإسرائيلي والمس بالجيش والفتنة والتدخل العسكري السوري
10 March 2026
شو الوضع؟ الحرب الإسرائيلية تواصل التهجير جنوباً... الرئيس عون يغطي الجيش وقيادته وباسيل يحذّر من الإشارات السورية غير المطمئنة
10 March 2026
بالفيديو - الإعلام الحربي "للحزب" ينشر... هكذا استهدفت محطة الإتصالات الفضائية الإسرائيلية!
10 March 2026
وحدة إدارة الكوارث تنشر تقريرها اليومي... هذه هي الأعداد!
10 March 2026
"لبنان القوي" يطعن بقرار التمديد!
10 March 2026