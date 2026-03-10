كشفت مصادر مطلعة لصحيفة "تلغراف" البريطانية أن المرشد الأعلى الإيراني الجديد مجتبى خامنئي اشترى قبل سنوات شقتين فاخرتين في لندن بقيمة تبلغ نحو 35 مليون جنيه إسترليني، وتقعان على مقربة من مقر السفارة الإسرائيلية.



وذكرت الصحيفة أن الشقتين تم شراؤهما عبر المصرفي الإيراني علي أنصاري، الذي فرضت عليه الحكومة البريطانية عقوبات في تشرين الأول من العام الماضي بسبب صلاته بتمويل الحرس الثوري الإيراني.



وصنّفت الحكومة البريطانية أنصاري كشخص "فاسد"، حيث جرى تجميد أصوله ومنعه من السفر إلى المملكة المتحدة.







وبحسب "تلغراف"، فإن أجهزة الاستخبارات البريطانية على علم بوجود هذين العقارين.







وأشارت الصحيفة إلى أن أنصاري اشترى الشقتين عامي 2014 و2016 نيابة عن مجتبى خامنئي، نجل المرشد الإيراني السابق علي خامنئي الذي اغتيل في اليوم الأول من الحرب التي تشنها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران.







وبيّنت المعلومات أن إحدى الشقتين تم شراؤها في آذار 2014 مقابل 16.75 مليون جنيه إسترليني، بينما اشترِيت الثانية في تشرين الثاني 2016 مقابل 19 مليون جنيه إسترليني، فيما تُقدّر قيمتهما الحالية مجتمعتين بنحو 50 مليون جنيه إسترليني.







وتقع الشقتان في أحد أرقى أحياء لندن، قرب السفارة الإسرائيلية في حدائق قصر كنسينغتون، القريبة بدورها من قصر كنسينغتون.







وكان مجلس الخبراء في إيران قد انتخب مجتبى خامنئي، البالغ 56 عاماً، مرشداً أعلى للجمهورية الإسلامية خلفاً لوالده، يوم الأحد.

