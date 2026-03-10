weather logo
Tayyar Article

واشنطن بوست عن مسؤولين أميركيين: البنتاغون يستعين بمخزونه من صواريخ باتريوت في منطقة المحيطين الهندي والهادئ

  • 10 March 2026
  • 1 min ago
    • World
    • POLITICS
  • source: الميادين

