سكاي نيوز عربية: قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن إيران تمتلك صواريخ كروز من نوع "توماهوك" الأميركية عند سؤاله عن الضربة التي استهدفت مدرسة للبنات، والتي أسفرت عن مقتل 165 شخصا.



وعند سؤاله عما إذا كانت الولايات المتحدة ستتحمل مسؤولية الضربة، قال ترامب إن صاروخ كروز، الذي تصنعه شركة الدفاع الأميركية رايثيون، يباع ويستخدم من قبل دول أخرى وأن إيران "تمتلك أيضا بعض صواريخ توماهوك".



وأضاف: "سواء كانت إيران أو أي جهة أخرى.. صاروخ توماهوك أمر عام جدا".