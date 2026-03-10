السعودية: تدمير «باليستي» و«مسيّرتين» في الشرقية والخرج
10 March 2026
source: الشرق الأوسط
الشرق الأوسط السعودية: الرياض-أعلن اللواء الركن تركي المالكي، المتحدث باسم وزارة الدفاع السعودية، الثلاثاء، اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أُطلق باتجاه المنطقة الشرقية، وطائرتين مسيّرتين شرق محافظة الخرج (80 كيلومتراً جنوب شرقي الرياض).
وأكدت السعودية في بيان لوزارة خارجيتها، الاثنين، أن تصريح الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان بشأن عدم وجود خطط لديهم للاعتداء على دول الجوار يخالف الواقع، مشيرة إلى استمرار الهجمات الإيرانية بحجج واهية ومزاعم سبق إيضاح عدم صحتها.
وأوضح البيان أن «ما تقوم به إيران حالياً تجاه دولنا لا يغلب الحكمة والمصلحة في تجنب توسيع دائرة التصعيد»، مشدداً على أن اعتداءاتها المتواصلة «تعني مزيداً من التصعيد، الذي سيكون له أثر بالغ على العلاقات حالياً ومستقبلاً، وطهران هي الخاسر الأكبر فيه».
كان المتحدث باسم وزارة الدفاع كشف، يوم الاثنين، عن اعتراض وتدمير صاروخين باليستيين أُطلقا نحو قاعدة الأمير سلطان الجوية بمحافظة الخرج، و21 طائرة مسيّرة في الربع الخالي متجهة إلى حقل «شيبة» النفطي (جنوب شرقي البلاد)، و«مسيّرتين» شرق منطقة الجوف (شمال المملكة).
05 :24
واشنطن بوست: الجيش الامريكي استهلك ذخائر بقيمة 5.6 مليار دولار بأول يومين من الحرب... ما فاق كل التوقعات
05 :21
الشرق الأوسط السعودية: الحرس الثوري الإيراني: نحن من سيحدد نهاية الحرب تتمة
05 :10
سكاي نيوز عربية: البحرين: قتيلة في هجوم إيراني استهدف مبنى سكنيا بالمنامة (سكاي نيوز عربية)
05 :07
الحرس الثوري: إسقاط مسيّرة من طراز هرمز 900 في مدينة بروجرد غربي البلاد
04 :38
الحرس الثوري الإيراني: الأمن في المنطقة إما أن يكون للجميع أو لن ينعم به أحد
04 :34
قذائف من لبنان باتجاه سرغايا... وهذا ما قاله الجيش السوري (الجمهورية) تتمة
حرس الثورة: دمرنا كل البنى التحتية العسكرية الأميركية في المنطقة وإيران ستحدّد نهاية الحرب
سكاي نيوز عربية: إسرائيل تعلن استهداف مواقع عسكرية إيرانية ومدارج جوية
"شخص خطِر للغاية".. غارديان تحذر من الاستعراض العدواني لوزير الحرب الأمريكي
كيم يشيد بنساء بلاده: دعامة صلبة للثورة رغم الضعف الجسدي
انفجار عند مدخل السفارة الأميركية في أوسلو
إيران تطلق أول رشقة صاروخية باتجاه إسرائيل بعد انتخاب مرشدها الجديد
انفجار أمام كنيس في لييج البلجيكية دون وقوع إصابات
ترامب وصفه بالشخصية الضعيفة.. من هو المرشد الإيراني الجديد؟
الشرق الأوسط السعودية: الهجمات على السفن في مضيق هرمز...10 بلاغات و7 قتلى
وزير خارجية إيران يرفض وقف النار: سنواصل القتال
الإمارات تنفي!
ترامب يتوعد إيران بمزيد من الضربات ويطالبها بـ"الاستسلام"
إصابة 3 أشخاص في البحرين جراء سقوط شظايا صاروخ إيراني
روسيا اليوم: "انطلاق الموجة 26"... الحرس الثوري: العدو وقع في 3 أخطاء حسابية فادحة
سكاي نيوز عربية: الكويت: استشهاد ضابطين من أمن الحدود
سكاي نيوز عربية: دويّ انفجار قرب السفارة الأميركية في أوسلو
الميادين: حرس الثورة الإيراني يضرب مصفاة حيفا
الرياض تحض طهران على الابتعاد عن الحسابات الخاطئة
لاريجاني يعلن عن أسر جنود اميركيين!
بالفيديو: هجوم بمسيرة على برج في دبي!
الشرق الأوسط السعودية: الحرس الثوري الإيراني: نحن من سيحدد نهاية الحرب
10 March 2026
قذائف من لبنان باتجاه سرغايا... وهذا ما قاله الجيش السوري
10 March 2026
للتخلص من الدهون الحشوية... تجنَّب أربعة أطعمة واستبدل بها خمسة
10 March 2026
المقاومة: استدراج قوّات العدوّ إلى نقطة كمين محكم أثناء محاولتهم سحب قتلاهم
10 March 2026
حرس الثورة: دمرنا كل البنى التحتية العسكرية الأميركية في المنطقة وإيران ستحدّد نهاية الحرب
10 March 2026
سكاي نيوز عربية: إسرائيل تعلن استهداف مواقع عسكرية إيرانية ومدارج جوية
10 March 2026
انخفاض ثقة المستثمرين في منطقة اليورو وسط حرب إيران
10 March 2026
ملثم ينزع قابس شاشة حكم الفيديو المساعد خلال مباراة بألمانيا
10 March 2026
"الكربوهيدرات العارية" ترند غذائي جديد.. هذا تأثيره على سكر الدم
10 March 2026
ماكرون يؤكد التحضير لمهمة «دفاعية بحتة» لإعادة فتح مضيق هرمز
10 March 2026