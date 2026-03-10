أكّد المتحدث باسم حرس الثورة في إيران، العميد علي رضا نائيني، جهوزية القوات المسلحة لحماية نفط المنطقة وأمنها.



وشدد نائيني على أنّ "قواتنا بانتظار الأسطول الأميركي وحاملة الطائرات جيرالد فورد في مضيق هرمز".



وأعلن نائيني عن تدمير جميع البنى التحتية العسكرية الأميركية في المنطقة، مؤكداً استمرار القتال وأن "إيران هي من ستحدد نهاية هذه الحرب".



ووصف نائيني تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأنّها "محض أكاذيب وحرب نفسية"، مشيراً إلى أنّ ترامب بدأ الحرب بالتضليل، لكن الردود الإيرانية القوية وضعته في حالة من "الحيرة والعجز"، ومؤكداً أنّ إيران ستبقى صامدة بإرادة صلبة لا تلين.



ويوم الخميس الماضي، أعلن مقر "خاتم الأنبياء"، عن تعرض حاملة الطائرات "أبراهام لينكولن"، لإصابات مباشرة بواسطة طائرات مسيرة تابعة للقوات البحرية لحرس الثورة، بعد اقترابها لمسافة 340 كيلومتراً من المياه الإقليمية لإيران في بحر عمان، في إطار محاولتها السيطرة على مضيق هرمز.