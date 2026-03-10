أعلنت إسرائيل، الاثنين، تنفيذ ضربات جديدة استهدفت مواقع عسكرية إيرانية في عدة مدن، بينها طهران وأصفهان.





وقال الجيش الإسرائيلي إن مركز قيادة تابع لفيلق القدس، الذراع الخارجية للحرس الثوري الإيراني، تعرض للقصف في العاصمة طهران، إضافة إلى موقع لتصنيع وتخزين ا



كما أعلن الجيش الإسرائيلي أنه قصف ستة مدارج جوية عسكرية إيرانية مهمة خلال الليل، ما أدى إلى تدمير عدد من الطائرات، بينها طائرات تابعة لفيلق القدس ومروحيات قتالية إيرانية.



وأوضح أن الهدف من هذه الضربات هو إضعاف قدرة إيران على نشر قوتها الجوية وعرقلة جهودها في تزويد حلفائها بالأسلحة في المنطقة.



وفي وقت لاحق، أعلن الجيش الإسرائيلي بدء موجة جديدة واسعة من الضربات في طهران.