سكاي نيوز عربية: إسرائيل تعلن استهداف مواقع عسكرية إيرانية ومدارج جوية
-
10 March 2026
-
3 mins ago
-
-
source: سكاي نيوز عربية
-
أعلنت إسرائيل، الاثنين، تنفيذ ضربات جديدة استهدفت مواقع عسكرية إيرانية في عدة مدن، بينها طهران وأصفهان.
وقال الجيش الإسرائيلي إن مركز قيادة تابع لفيلق القدس، الذراع الخارجية للحرس الثوري الإيراني، تعرض للقصف في العاصمة طهران، إضافة إلى موقع لتصنيع وتخزين ا
كما أعلن الجيش الإسرائيلي أنه قصف ستة مدارج جوية عسكرية إيرانية مهمة خلال الليل، ما أدى إلى تدمير عدد من الطائرات، بينها طائرات تابعة لفيلق القدس ومروحيات قتالية إيرانية.
وأوضح أن الهدف من هذه الضربات هو إضعاف قدرة إيران على نشر قوتها الجوية وعرقلة جهودها في تزويد حلفائها بالأسلحة في المنطقة.
وفي وقت لاحق، أعلن الجيش الإسرائيلي بدء موجة جديدة واسعة من الضربات في طهران.
-
Just in
-
05 :24
واشنطن بوست: الجيش الامريكي استهلك ذخائر بقيمة 5.6 مليار دولار بأول يومين من الحرب... ما فاق كل التوقعات
-
05 :21
الشرق الأوسط السعودية: الحرس الثوري الإيراني: نحن من سيحدد نهاية الحرب تتمة
-
05 :10
سكاي نيوز عربية: البحرين: قتيلة في هجوم إيراني استهدف مبنى سكنيا بالمنامة (سكاي نيوز عربية)
-
05 :07
الحرس الثوري: إسقاط مسيّرة من طراز هرمز 900 في مدينة بروجرد غربي البلاد
-
05 :02
السعودية: تدمير «باليستي» و«مسيّرتين» في الشرقية والخرج (الشرق الأوسط) تتمة
-
04 :38
الحرس الثوري الإيراني: الأمن في المنطقة إما أن يكون للجميع أو لن ينعم به أحد
-
-
Other stories
-
-
-
"شخص خطِر للغاية".. غارديان تحذر من الاستعراض العدواني لوزير الحرب الأمريكي
-
كيم يشيد بنساء بلاده: دعامة صلبة للثورة رغم الضعف الجسدي
-
انفجار عند مدخل السفارة الأميركية في أوسلو
-
إيران تطلق أول رشقة صاروخية باتجاه إسرائيل بعد انتخاب مرشدها الجديد
-
انفجار أمام كنيس في لييج البلجيكية دون وقوع إصابات
-
ترامب وصفه بالشخصية الضعيفة.. من هو المرشد الإيراني الجديد؟
-
الشرق الأوسط السعودية: الهجمات على السفن في مضيق هرمز...10 بلاغات و7 قتلى
-
وزير خارجية إيران يرفض وقف النار: سنواصل القتال
-
الإمارات تنفي!
-
ترامب يتوعد إيران بمزيد من الضربات ويطالبها بـ"الاستسلام"
-
إصابة 3 أشخاص في البحرين جراء سقوط شظايا صاروخ إيراني
-
روسيا اليوم: "انطلاق الموجة 26"... الحرس الثوري: العدو وقع في 3 أخطاء حسابية فادحة
-
سكاي نيوز عربية: الكويت: استشهاد ضابطين من أمن الحدود
-
سكاي نيوز عربية: دويّ انفجار قرب السفارة الأميركية في أوسلو
-
الميادين: حرس الثورة الإيراني يضرب مصفاة حيفا
-
الرياض تحض طهران على الابتعاد عن الحسابات الخاطئة
-
لاريجاني يعلن عن أسر جنود اميركيين!
-
بالفيديو: هجوم بمسيرة على برج في دبي!
-
رئيس مجلس الشورى الإيراني: "ستقابل هذه الجريمة الصارخة برد متناسب"!
-
بالفيديو: البحرين تقصف إيران؟!
-
-
Just in
-
05 :24
واشنطن بوست: الجيش الامريكي استهلك ذخائر بقيمة 5.6 مليار دولار بأول يومين من الحرب... ما فاق كل التوقعات
-
05 :21
الشرق الأوسط السعودية: الحرس الثوري الإيراني: نحن من سيحدد نهاية الحرب تتمة
-
05 :10
سكاي نيوز عربية: البحرين: قتيلة في هجوم إيراني استهدف مبنى سكنيا بالمنامة (سكاي نيوز عربية)
-
05 :07
الحرس الثوري: إسقاط مسيّرة من طراز هرمز 900 في مدينة بروجرد غربي البلاد
-
05 :02
السعودية: تدمير «باليستي» و«مسيّرتين» في الشرقية والخرج (الشرق الأوسط) تتمة
-
04 :38
الحرس الثوري الإيراني: الأمن في المنطقة إما أن يكون للجميع أو لن ينعم به أحد
All news
- Filter
-
AllPoliticsLebanonWorldPeopleBusinessHealthSportsTechnology
-
الشرق الأوسط السعودية: الحرس الثوري الإيراني: نحن من سيحدد نهاية الحرب
-
-
-
10 March 2026
-
السعودية: تدمير «باليستي» و«مسيّرتين» في الشرقية والخرج
-
-
-
10 March 2026
-
قذائف من لبنان باتجاه سرغايا... وهذا ما قاله الجيش السوري
-
-
-
10 March 2026
-
للتخلص من الدهون الحشوية... تجنَّب أربعة أطعمة واستبدل بها خمسة
-
-
10 March 2026
-
المقاومة: استدراج قوّات العدوّ إلى نقطة كمين محكم أثناء محاولتهم سحب قتلاهم
-
-
-
10 March 2026
-
حرس الثورة: دمرنا كل البنى التحتية العسكرية الأميركية في المنطقة وإيران ستحدّد نهاية الحرب
-
-
-
10 March 2026
-
انخفاض ثقة المستثمرين في منطقة اليورو وسط حرب إيران
-
-
10 March 2026
-
ملثم ينزع قابس شاشة حكم الفيديو المساعد خلال مباراة بألمانيا
-
-
10 March 2026
-
"الكربوهيدرات العارية" ترند غذائي جديد.. هذا تأثيره على سكر الدم
-
-
10 March 2026
-
ماكرون يؤكد التحضير لمهمة «دفاعية بحتة» لإعادة فتح مضيق هرمز
-
-
10 March 2026