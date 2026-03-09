Tayyar Article
الحرس الثوري الإيراني: دمرنا بالكامل مركز «سدوت ميخا» للاتصالات الفضائية الواقع جنوب تل أبيب
09 March 2026
49 secs ago
source: tayyar.org
Just in
23 :21
مراسل التليفزيون العربي الجديد: انفجارات متتالية في أنحاء مختلفة من طهران
23 :00
بيان مشترك لأعضاء في مجلس الشيوخ الأميركي: حان الوقت لاستخدام الديمقراطيين كل ما لديهم من نفوذ لمحاولة وقف هذه الحرب غير الضرورية
22 :59
بنت جبيل: تمشيط بالاسلحة الثقيلة من طيران الاباتشي
22 :51
الحرس الثوري الإيراني: أصبنا تل أبيب ب ١0 صواريخ من طراز "خيبر شكن" التي تعمل بالوقود الصلب وذات رأس حربي يزن طنا
22 :49
وزارة الصحة:
- إصابة 2 من مسعفي الصليب الأحمر اللبناني في مجدل زون باستهداف إسرائيلي لسيارة إسعاف
- نناشد المراجع الدولية وضع حد للاعتـداءات الإسرائيلية على فرق الإنقاذ والإسعاف
22 :47
نائب وزير الخارجية الإيراني:
- شرطنا الأول لوقف إطلاق النار هو عدم شن المزيد من العدوان
- دول عدة بينها الصين وروسيا وفرنسا تواصلت معنا بشأن وقف إطلاق النار
"شخص خطِر للغاية".. غارديان تحذر من الاستعراض العدواني لوزير الحرب الأمريكي
كيم يشيد بنساء بلاده: دعامة صلبة للثورة رغم الضعف الجسدي
انفجار عند مدخل السفارة الأميركية في أوسلو
إيران تطلق أول رشقة صاروخية باتجاه إسرائيل بعد انتخاب مرشدها الجديد
انفجار أمام كنيس في لييج البلجيكية دون وقوع إصابات
ترامب وصفه بالشخصية الضعيفة.. من هو المرشد الإيراني الجديد؟
الشرق الأوسط السعودية: الهجمات على السفن في مضيق هرمز...10 بلاغات و7 قتلى
وزير خارجية إيران يرفض وقف النار: سنواصل القتال
الإمارات تنفي!
ترامب يتوعد إيران بمزيد من الضربات ويطالبها بـ"الاستسلام"
إصابة 3 أشخاص في البحرين جراء سقوط شظايا صاروخ إيراني
روسيا اليوم: "انطلاق الموجة 26"... الحرس الثوري: العدو وقع في 3 أخطاء حسابية فادحة
سكاي نيوز عربية: الكويت: استشهاد ضابطين من أمن الحدود
سكاي نيوز عربية: دويّ انفجار قرب السفارة الأميركية في أوسلو
الميادين: حرس الثورة الإيراني يضرب مصفاة حيفا
الرياض تحض طهران على الابتعاد عن الحسابات الخاطئة
لاريجاني يعلن عن أسر جنود اميركيين!
بالفيديو: هجوم بمسيرة على برج في دبي!
رئيس مجلس الشورى الإيراني: "ستقابل هذه الجريمة الصارخة برد متناسب"!
بالفيديو: البحرين تقصف إيران؟!
اللجنة المركزية للاعلام في التيار: تأجيل العشاء التمويلي السنوي والمؤتمر الوطني العام
09 March 2026
"أكسيوس": قائد الجيش قاوم ضغط الحكومة!
09 March 2026
هيئة قضاء بعبدا رداً على ألان عون: الهروب إلى الأمام لا يصنع شرعية ولا ينفي انتحال صفة نائب عمن سرق اصوات الناس
09 March 2026
اجتماع للأحزاب الأرمنية في برج حمود: إدانة للعدوان على لبنان
09 March 2026
المقاومة مصممة .. رعد:" لا حياة لمن تنادي"!
09 March 2026
حزب الله لايزال خارج التواصل .. والكلمة للميدان الآن !
09 March 2026
EXCLUSIVE
خاص - يعقوبيان وعدت بدعم التمديد لسنتين ثم عادت عن قرارها؟
09 March 2026
بعد الكشف عن سلسلة هواتف «غالاكسي إس26»: ملحقات شحن مبهرة تناسب نمط الحياة السريع
09 March 2026
"اليونيفيل" سترافق غدا المدنيين للخروج من علما الشعب
09 March 2026
تهديد إلى سكان مزرعة العاقبية!
09 March 2026