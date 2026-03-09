وزير خارجية إيران يرفض وقف النار: سنواصل القتال
09 March 2026
11 mins ago
source: سكاي نيوز عربية
رفض وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أمس، الدعوات إلى وقف إطلاق النار في الشرق الأوسط، مؤكدا أن بلاده ستواصل القتال.
وقال عراقجي في مقابلة شبكة "ان بي سي" الأميركية: "نحن بحاجة إلى مواصلة القتال من أجل شعبنا وأمننا".
وأضاف أن الولايات المتحدة وإسرائيل "تقتلان شعبنا وتهاجمان المستشفيات والطلاب"، معتبراً أن الدعوات الجديدة لوقف إطلاق النار غير مقبولة.
وقال: "لقد تم بالفعل خرق وقف إطلاق النار الذي أنهى حرب العام الماضي التي استمرت 12 يوما. والآن تريدون وقف إطلاق النار مرة أخرى؟ الأمر لا يعمل بهذه الطريقة".
وأضاف: "يجب أن تكون هناك نهاية دائمة للحرب. ما لم نصل إلى ذلك، سنواصل القتال من أجل شعبنا وأمننا".
وردا على سؤال حول ما إذا كانت إيران تتلقى دعما من روسيا، قال عراقجي إن التعاون بين البلدين ليس جديدا.
وأضاف: "إنهم يساعدوننا في اتجاهات عديدة. ليس لدي معلومات تفصيلية".
