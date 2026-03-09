weather logo
Tayyar Article

وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي: نبايع القائد السيد مجتبى خامنئي ونؤكد أن اختياره يمثل ضمانة للسيادة ووحدة الشعب والأراضي الايرانية

  • 09 March 2026
  • 51 secs ago
    • World
    • POLITICS
  • source: tayyar.org

