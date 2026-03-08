weather logo
البابا لاوون الرابع عشر: ​لا تزال الأخبار ترد ​إلينا ‌من ‌إيران ​ومنطقة الشرق ​الأوسط بأسرها ​مسبّبةً قلقًا بالغًا وعسى ​أن يتوقّف ‌دوي ‌القنابل وأن ‌يفتح المجال ​للحوار

