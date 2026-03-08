ترامب يتوعد إيران بمزيد من الضربات ويطالبها بـ"الاستسلام"
-
08 March 2026
-
54 secs ago
-
-
source: tayyar.org
-
قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الأحد، إن "الضربات الأميركية ستستمر وعلى إيران إعلان استسلام غير مشروط".
وأضاف: "قمنا بعمل مذهل الصواريخ دُمّرت تماماً. لم يتبقَّ منها إلا القليل الطائرات المسيّرة دُمّرت. المصانع تُفجّر الآن. البحرية غرقت، إنها في قاع البحر".
وتابع: "نحقق انتصارات بمستويات لم نشهدها من قبل وبسرعة".
ولفت الرئيس الأميركي إلى أن "احتمال إرسال بريطانيا لحاملات طائرات كان بادرة متأخرة وغير ضرورية ".
وقال ترامب، السبت، إن إيران ستكون الخاسر الأكبر في المنطقة "وستبقى كذلك لعقود طويلة حتى تستسلم أو على الأرجح، تنهار تماما. اليوم، ستُضرب إيران ضربا مبرحا".
وأشار كذلك إلى أن الولايات المتحدة تدرس اتخاذ خطوات إضافية ضد أهداف ومناطق لم تُستهدف حتى الآن، في إطار الرد على ما وصفه بالسلوك الإيراني في المنطقة.
-
Just in
-
10 :42
وزارة الصحة الايرانية: منذ بداية العدوان ارتقى أكثر من 1200 شهيد وأصيب أكثر من 10 آلاف مدني
-
10 :37
قصف بلدة الخيام
-
10 :36
مسؤول إيرانيّ: توقُّف توزيع الوقود في طهران موقّتًا بعد الغارات على مواقع نفطيّة
-
10 :30
غارة على كونين في قضاء بنت جبيل
-
10 :29
وسائل إعلام إسرائيلية: إطلاق صاروخ مضاد للدروع اتجاه جرافة D9 تابعة للجيش الإسرائيلي جنوب لبنان وسقوط إصابات خطيرة
-
10 :28
قائد سلاح البحرية الإسرائيلية: نستعدّ للبقاء فترة طويلة في لبنان لتنفيذ كلّ مهمّة توكل إلينا
-
-
Other stories
-
-
-
إصابة 3 أشخاص في البحرين جراء سقوط شظايا صاروخ إيراني
-
روسيا اليوم: "انطلاق الموجة 26"... الحرس الثوري: العدو وقع في 3 أخطاء حسابية فادحة
-
سكاي نيوز عربية: الكويت: استشهاد ضابطين من أمن الحدود
-
سكاي نيوز عربية: دويّ انفجار قرب السفارة الأميركية في أوسلو
-
الميادين: حرس الثورة الإيراني يضرب مصفاة حيفا
-
الرياض تحض طهران على الابتعاد عن الحسابات الخاطئة
-
لاريجاني يعلن عن أسر جنود اميركيين!
-
بالفيديو: هجوم بمسيرة على برج في دبي!
-
رئيس مجلس الشورى الإيراني: "ستقابل هذه الجريمة الصارخة برد متناسب"!
-
بالفيديو: البحرين تقصف إيران؟!
-
«البناء»: ترامب عالق في هرمز والمخزون… ويستبدل إسقاط النظام بالاستسلام ثم يتراجع
-
أذربيجان تدّعي إحباط هجمات إيرانية على أراضيها
-
بالفيديو- الجيش الإيراني نشر مشاهد عن إطلاق صاروخ نحو حاملة الطائرات الأميركية "أبراهام لينكولن"
-
بالفيديو - مُسيّرة تضرب فندق "أرجان روتانا" في أربيل والذي يتواجد فيه جنود أميركيين
-
الدفاع الإماراتية تعلن حصيلة الاعتداءات الايرانية على اراضيها
-
خامنئي رفض تسمية خليفته قبل استهدافه
-
تحقيق أمريكي يرجّح مسؤولية واشنطن عن قصف مدرسة بإيران
-
بعد تصويت الكونغرس.. هل أصبح ترمب بلا قيود في حربه على إيران؟
-
ترامب يقيل وزيرة الأمن الداخلي بعد انتقادات بسبب إطلاق النار والإنفاق
-
4 أسئلة تكشف سبب تعطل الملاحة الجوية والبحرية في حروب 2026؟
-
-
Just in
-
10 :42
وزارة الصحة الايرانية: منذ بداية العدوان ارتقى أكثر من 1200 شهيد وأصيب أكثر من 10 آلاف مدني
-
10 :37
قصف بلدة الخيام
-
10 :36
مسؤول إيرانيّ: توقُّف توزيع الوقود في طهران موقّتًا بعد الغارات على مواقع نفطيّة
-
10 :30
غارة على كونين في قضاء بنت جبيل
-
10 :29
وسائل إعلام إسرائيلية: إطلاق صاروخ مضاد للدروع اتجاه جرافة D9 تابعة للجيش الإسرائيلي جنوب لبنان وسقوط إصابات خطيرة
-
10 :28
قائد سلاح البحرية الإسرائيلية: نستعدّ للبقاء فترة طويلة في لبنان لتنفيذ كلّ مهمّة توكل إلينا
All news
- Filter
-
AllPoliticsLebanonWorldPeopleBusinessHealthSportsTechnology
-
الزراعة: لا مبرّر لغلاء الخضار (بالصور)
-
-
-
08 March 2026
-
19 شهيدا في الغارة على مبنى في صير الغربية ليلا
-
-
-
08 March 2026
-
فارس سعيد يرفض انتقاد الجيش...
-
-
-
08 March 2026
-
إصابة 3 أشخاص في البحرين جراء سقوط شظايا صاروخ إيراني
-
-
-
08 March 2026
-
الجيش الإسرائيلي: هاجمنا قادة مركزيين في فيلق لبنان التابع لـ"فيلق القدس" في بيروت
-
-
-
08 March 2026
-
ارتفاع حصيلة الغارة على غرفة فندق في منطقة الروشة
-
-
-
08 March 2026
-
روسيا اليوم: "انطلاق الموجة 26"... الحرس الثوري: العدو وقع في 3 أخطاء حسابية فادحة
-
-
-
08 March 2026
-
سكاي نيوز عربية: الكويت: استشهاد ضابطين من أمن الحدود
-
-
-
08 March 2026
-
الديار: البرلمان يُمدّد لنفسه غداً
-
-
-
08 March 2026
-
الثبات: دخول "مساعدات من الشام ... إلى طرابلس الشام" ... ماذا بعد فشل "إنزال النبي شيت"؟
-
-
-
08 March 2026