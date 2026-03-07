weather logo
Tayyar Article

مصدر أمني عراقي للتلفزيون العربي: تعرض السفارة الأميركية ببغداد لهجوم بمسيّرة وعدد من الصواريخ جرى اعتراضها

  • 07 March 2026
  • 15 secs ago
    • World
    • POLITICS
  • source: tayyar.org

