Tayyar Article

قيادة العمليات المشتركة في العراق: شهيد و3 جرحى في قصف من طائرات مجهولة استهدفت مقرين للحشد الشعبي في نينوى

  • 07 March 2026
  • 24 mins ago
    • World
    • POLITICS
  • source: tayyar.org

