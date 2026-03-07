البحرين تطلق صواريخ نحو إيران.



مشاهد من موقع الإطلاق https://t.co/bNOxXGN9SI pic.twitter.com/hJqdcuvtMd — Ali lBK (@Qa11am) March 7, 2026

تحدثت معلومات صحافية عن ما تحدث به مصدر إيراني عن إطلاق 6 صواريخ من البحرين باتجاه إيران، سقطت في مناطق مفتوحة.وأكّد المصدر أن إيران سترد بقوّة على الصواريخ التي أُطلقت من البحرين.