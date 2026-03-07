Tayyar Article
مراسل الجزيرة: عبور صاروخ أجواء مدينة العقبة الأردنية باتجاه النقب ولم يتم اعتراضه
07 March 2026
25 secs ago
Just in
00 :30
الجبهة الداخلية الإسرائيلية: رصدنا عمليات إطلاق صواريخ باتجاه مناطق واسعة جنوب "إسرائيل"
00 :27
وزارة الصحة: عائلات عالقة نتيجة الغارات المكثفة في منطقة النبي شيت والاهالي يناشدون تدخل الدفاع المدنيّ او الصليب الأحمر
00 :26
ما حقيقة خبر "إنزال اسرئيلي في البقاع"؟!(النهار) تتمة
00 :24
وسائل إعلام العدو الإسرائيلي:
- تحركات كبيرة للصواريخ في غرب إيران، إضافة إلى تحركات أيضاً في جنوب لبنان
- "إسرائيل" اغتالت ما لا يقل عن 60 عنصراً من قوة الرضوان في لبنان خلال الساعات الـ24 الماضية
00 :18
تجدد الغارات على مرتفعات جنتا في البقاع
00 :15
تفاصيل عمليات استهداف مواقع وقواعد وانتشار جيش العدو الإسرائيلي !تتمة
