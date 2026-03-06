نشر ​الجيش الإيراني​ مشاهد عن "إطلاق المنظومة الصّاروخيّة التّابعة للقوّة البحريّة، صاروخًا باتجاه حاملة الطّائرات الأميركيّة أبراهام لينكولن".

الفيديو على الرابط التالي: http:// مشهد من إطلاق هجوم صاروخي للقوة البحرية في الجيش الإيراني باتجاه حاملة الطائرات "أبراهام لينكولن"

