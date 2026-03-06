weather logo
waether logo
xblack logo
Download the app
  • googleplay
  • appstore
© 2025. All Rights Reserved. By Koein

Tayyar Article

المتحدث باسم الجيش الإيراني: هذه الحرب مقدسة ومشروعة بالنسبة لنا لأننا ندافع عن أنفسنا لذا فإن دافع وإرادة القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية يفوقان بكثير دافع وإرادة الأعداء

  • 06 March 2026
  • 1 hr ago
    • World
    • POLITICS
  • source: tayyar.org

Just in