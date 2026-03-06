weather logo
الحرس الثوري: قصفنا "تل أبيب" بصواريخ "خيبر شكن".. ومستعدّون لحرب طويلة

  • 06 March 2026
  • 6 secs ago
    • World
    • POLITICS
  • source: الميادين

