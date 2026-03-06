الميادين:أعلن الحرس الثوري الإسلامية في إيران تنفيذ هجوم بصواريخ "خيبر شكن" والمسيّرات على أهداف في "تل أبيب" ضمن عملية "الوعد الصادق 4".



أعلن حرس الثورة الإسلامية في إيران، عن عملية مركبة من الصواريخ والطائرات المسيّرة متزامنة مع إطلاق صواريخ "خيبر شكن".



وأكّد حرس الثورة، أنّه أطلق صواريخ "خيبر شكن" ذات الرؤوس العنقودية ضد أهداف في قلب "تل أبيب" ضمن الموجة 20 من عملية "الوعد الصادق 4".



كما قال إنّه أسقط ودمّر طائرة مسيّرة ثانية من طراز "هيرون" إسرائيلية بعد أن حاولت استهداف مواقع داخل مدينة أصفهان.



"مستعدون لحرب طويلة"

وشدّد المتحدث باسم حرس الثورة، أنّهم "مستعدون لحرب طويلة لمعاقبة المعتدي".



وأشار إلى أنّ "الابتكارات والأسلحة الإيرانية الجديدة في طريقها إلينا ولم تُستخدم بعد على نطاق واسع".



وكان مقر "خاتم الأنبياء" أعلن استهداف حاملة الطائرات الأميركية "أبراهام لينكولن" بمسيّرة على بُعد 340 كلم من حدود إيران، مؤكداً إسقاط طائرة حربية من نوع "F-15E" وإطلاق أكثر من 2000 مسيّرة و600 صاروخ على أهداف أميركية في المنطقة وعلى الأراضي المحتلة.

