الحرس الثوري: قصفنا "تل أبيب" بصواريخ "خيبر شكن".. ومستعدّون لحرب طويلة
-
06 March 2026
-
6 secs ago
-
-
source: الميادين
-
الميادين:أعلن الحرس الثوري الإسلامية في إيران تنفيذ هجوم بصواريخ "خيبر شكن" والمسيّرات على أهداف في "تل أبيب" ضمن عملية "الوعد الصادق 4".
أعلن حرس الثورة الإسلامية في إيران، عن عملية مركبة من الصواريخ والطائرات المسيّرة متزامنة مع إطلاق صواريخ "خيبر شكن".
وأكّد حرس الثورة، أنّه أطلق صواريخ "خيبر شكن" ذات الرؤوس العنقودية ضد أهداف في قلب "تل أبيب" ضمن الموجة 20 من عملية "الوعد الصادق 4".
كما قال إنّه أسقط ودمّر طائرة مسيّرة ثانية من طراز "هيرون" إسرائيلية بعد أن حاولت استهداف مواقع داخل مدينة أصفهان.
"مستعدون لحرب طويلة"
وشدّد المتحدث باسم حرس الثورة، أنّهم "مستعدون لحرب طويلة لمعاقبة المعتدي".
وأشار إلى أنّ "الابتكارات والأسلحة الإيرانية الجديدة في طريقها إلينا ولم تُستخدم بعد على نطاق واسع".
وكان مقر "خاتم الأنبياء" أعلن استهداف حاملة الطائرات الأميركية "أبراهام لينكولن" بمسيّرة على بُعد 340 كلم من حدود إيران، مؤكداً إسقاط طائرة حربية من نوع "F-15E" وإطلاق أكثر من 2000 مسيّرة و600 صاروخ على أهداف أميركية في المنطقة وعلى الأراضي المحتلة.
-
Just in
-
05 :15
المُقاومة الإسلاميّة: استهداف قاعدة حيفا البحرية في مدينة حيفا المُحتلة بصليةٍ صاروخية
-
05 :12
الأنباء الكويتية: توافر «القوة القاهرة» لعدم إجراء الانتخابات (الأنباء) تتمة
-
05 :08
لبنان: مراسل الميادين: غارة ثانية على بلدة تول في قضاء النبطية جنوبي البلاد في أقل من ساعتين (الأنباء)
-
05 :02
المفاومة تستهدف مواقع وتجمّعات جيش العدوّ الإسرائيلي في المطلة، المنارة، المرج، هضبة العجل، وثكنة يفتاح عند الحدود اللبنانية الفلسطينية
-
05 :01
المقاومة الاسلامية: قصفنا مواقع وتجمعات إسرائيلية في وادي العصافير وتلة الحمامص وبوابة كفركلا ومركبا ورويسات العلم
-
04 :57
سكاي نيوز عربية: موفدنا إلى البحرين: سماع دوي انفجارات في أجواء المنامة (سكاي نيوز عربية)
-
-
Other stories
-
-
-
ترامب: السيناريو الأسوأ هو أن نضرب إيران ويتولى السلطة شخص أسوأ من سابقه
-
ترامب يقول إنه يجب أن يشارك في اختيار خلف خامنئي
-
عراقجي: لم نطلب وقف إطلاق النار ونرفض أي مفاوضات مع أميركا ولا نية لدينا لإغلاق مضيق هرمز
-
إرجاء أول رحلة طيران لإجلاء بريطانيين من عُمان بسبب مشكلات فنية
-
رئيس وزراء كندا لا يستبعد مشاركة عسكرية لبلاده في حرب إيران
-
لجنة أمريكية تستدعي وزيرة العدل الأمريكية للإدلاء بشهادتها في ملف إبستين
-
البنتاجون يعلن هوية جنديين آخرين قتلا في حرب إيران
-
واشنطن تعلن دعمها لعدوان إسرائيل على إيران “حتى النهاية”
-
ميلوني: إيطاليا تعتزم إرسال مساعدات دفاعية لدول الخليج
-
أبرز المرشحين لخلافة خامنئي.. من هو المرشد الثالث؟
-
زعيم كوريا الشمالية يزور مدمرة بحرية
-
بالفيديو - مسيرة إيرانية تستهدف مطاراً في أذربيجان!
-
قبل دقيقتين.. طيار قطري ينقذ أكبر قاعدة أمريكية في الشرق الأوسط
-
12 دولة تسعى للتوسط لوقف الحرب
-
أستراليا ترسل طائرات وفرقًا عسكرية إلى الشرق الأوسط
-
الجيش الأميركي: "جيرالد فورد" تضغط على إيران من المتوسط
-
الشرق الأوسط السعودية: قلق في تل أبيب حول «اليوم التالي» لحرب إيران... احتمال أن يتأجج العداء لإسرائيل في الولايات المتحدة
-
مصادر إيرانية مطلعة تنفي للميادين الأنباء حول هجوم لمجموعات كردية انفصالية تجاه إيران
-
ماكرون: تحدثت الى نتانياهو وطلبت منه الامتناع عن شنّ عملية برية في لبنان
-
تعميم من الخارجية الاميركية إلى مواطنيها في الشرق الاوسط
-
-
Just in
-
05 :15
المُقاومة الإسلاميّة: استهداف قاعدة حيفا البحرية في مدينة حيفا المُحتلة بصليةٍ صاروخية
-
05 :12
الأنباء الكويتية: توافر «القوة القاهرة» لعدم إجراء الانتخابات (الأنباء) تتمة
-
05 :08
لبنان: مراسل الميادين: غارة ثانية على بلدة تول في قضاء النبطية جنوبي البلاد في أقل من ساعتين (الأنباء)
-
05 :02
المفاومة تستهدف مواقع وتجمّعات جيش العدوّ الإسرائيلي في المطلة، المنارة، المرج، هضبة العجل، وثكنة يفتاح عند الحدود اللبنانية الفلسطينية
-
05 :01
المقاومة الاسلامية: قصفنا مواقع وتجمعات إسرائيلية في وادي العصافير وتلة الحمامص وبوابة كفركلا ومركبا ورويسات العلم
-
04 :57
سكاي نيوز عربية: موفدنا إلى البحرين: سماع دوي انفجارات في أجواء المنامة (سكاي نيوز عربية)
All news
- Filter
-
AllPoliticsLebanonWorldPeopleBusinessHealthSportsTechnology
-
الأنباء الكويتية: توافر «القوة القاهرة» لعدم إجراء الانتخابات
-
-
-
06 March 2026
-
سكاي نيوز عربية: البنتاغون: إيران أساءت التقدير... والحرب في بدايتها
-
-
-
06 March 2026
-
الشرق الأوسط السعودية: "الحزب" يصدر تحذيراً لسكان البلدات الحدودية الإسرائيلية لإخلائها
-
-
-
06 March 2026
-
ترامب: السيناريو الأسوأ هو أن نضرب إيران ويتولى السلطة شخص أسوأ من سابقه
-
-
-
06 March 2026
-
تفاحة كل يوم… كيف تؤثر على صحتك؟
-
-
06 March 2026
-
الجمهورية: بري يتواصل مع «الحزب...
-
-
-
06 March 2026
-
الجمهورية: الحكومة اللبنانية نحو مواجهة ديبلوماسية وأمنية مع إيران
-
-
-
06 March 2026
-
تكاليف تأمين السفن عبر مضيق هرمز تقفز 12 ضعفًا
-
-
06 March 2026
-
سكاي نيوز عربية: قوات دولية تتدفق إلى الشرق الأوسط مع تصاعد حرب إيران
-
-
-
06 March 2026
-
منتخب تونس يعزز قائمته براني خضيرة قبل المونديال
-
-
06 March 2026