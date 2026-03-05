دمرنا 24 سفينة حربية إيرانية والرئيس طلب منا تدمير قاعدتهم البحرية للقضاء على قدرتهم في إعادة البناء
Tayyar Article
قائد رفيع في الجيش الإيراني للتلفزيون الإيراني: "خلال أيام قليلة ستصبح القواعد الأميركية في المنطقة بلا دفاع أمام الصواريخ والمسيرات الإيرانية"
-
05 March 2026
-
1 min ago
-
-
source: tayyar.org
-
-
Just in
-
00 :37
وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد للـLBCI:
- أؤكد ألا جهة سوى الدولة اللبنانية تدير مراكز الايواء وهناك اشكالات تحصل في بعض المراكز ولكن قوى الامن تتدخل بسرعة لفضها ونأمل من اللبنانيين التضامن وتفهّم الآخر
- سنبدأ غدا باصدار الارقام حول عدد النازحين ونعمل بشكل سريع جدا لفتح مركز المدينة الرياضية
-
00 :36
غارتين على مدينة النبطية
-
00 :25
قائد القيادة المركزية الأمريكية:
- دمرنا 24 سفينة حربية إيرانية والرئيس طلب منا تدمير قاعدتهم البحرية للقضاء على قدرتهم في إعادة البناء
- عمليات إطلاق إيران للصواريخ الباليستية انخفضت بنسبة 90% والمسيرات بنسبة 80%
- قدراتنا العسكرية في ازدياد مقابل انحسار قدرات إيران
- سنقوم بتفكيك وتدمير قدرات إيران الصاروخية
-
00 :19
وزير الحرب الأميركي:
- إيران تأمل أننا لن نستمر طويلا في الحرب وهذه حسابات خاطئة من قبل الحرس الثوري الإيراني
- لا نقص في الذخيرة والمعدات وسنواصل عملياتنا طالما تطلب الأمر ذلك
-
00 :18
الصحافي محمد حميه: التقصير الحكومي متعمد! تتمة
-
00 :06
غارة على بلدة دورس البقاعية
-
-
Other stories
-
-
-
ترامب يقول إنه يجب أن يشارك في اختيار خلف خامنئي
-
عراقجي: لم نطلب وقف إطلاق النار ونرفض أي مفاوضات مع أميركا ولا نية لدينا لإغلاق مضيق هرمز
-
إرجاء أول رحلة طيران لإجلاء بريطانيين من عُمان بسبب مشكلات فنية
-
رئيس وزراء كندا لا يستبعد مشاركة عسكرية لبلاده في حرب إيران
-
لجنة أمريكية تستدعي وزيرة العدل الأمريكية للإدلاء بشهادتها في ملف إبستين
-
البنتاجون يعلن هوية جنديين آخرين قتلا في حرب إيران
-
واشنطن تعلن دعمها لعدوان إسرائيل على إيران “حتى النهاية”
-
ميلوني: إيطاليا تعتزم إرسال مساعدات دفاعية لدول الخليج
-
أبرز المرشحين لخلافة خامنئي.. من هو المرشد الثالث؟
-
زعيم كوريا الشمالية يزور مدمرة بحرية
-
بالفيديو - مسيرة إيرانية تستهدف مطاراً في أذربيجان!
-
قبل دقيقتين.. طيار قطري ينقذ أكبر قاعدة أمريكية في الشرق الأوسط
-
12 دولة تسعى للتوسط لوقف الحرب
-
أستراليا ترسل طائرات وفرقًا عسكرية إلى الشرق الأوسط
-
الجيش الأميركي: "جيرالد فورد" تضغط على إيران من المتوسط
-
الشرق الأوسط السعودية: قلق في تل أبيب حول «اليوم التالي» لحرب إيران... احتمال أن يتأجج العداء لإسرائيل في الولايات المتحدة
-
مصادر إيرانية مطلعة تنفي للميادين الأنباء حول هجوم لمجموعات كردية انفصالية تجاه إيران
-
ماكرون: تحدثت الى نتانياهو وطلبت منه الامتناع عن شنّ عملية برية في لبنان
-
تعميم من الخارجية الاميركية إلى مواطنيها في الشرق الاوسط
-
بريطانيا تعلق منح تأشيرات الدراسة لمواطني 4 دول
-
-
Just in
-
00 :37
وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد للـLBCI:
- أؤكد ألا جهة سوى الدولة اللبنانية تدير مراكز الايواء وهناك اشكالات تحصل في بعض المراكز ولكن قوى الامن تتدخل بسرعة لفضها ونأمل من اللبنانيين التضامن وتفهّم الآخر
- سنبدأ غدا باصدار الارقام حول عدد النازحين ونعمل بشكل سريع جدا لفتح مركز المدينة الرياضية
-
00 :36
غارتين على مدينة النبطية
-
00 :25
قائد القيادة المركزية الأمريكية:
- دمرنا 24 سفينة حربية إيرانية والرئيس طلب منا تدمير قاعدتهم البحرية للقضاء على قدرتهم في إعادة البناء
- عمليات إطلاق إيران للصواريخ الباليستية انخفضت بنسبة 90% والمسيرات بنسبة 80%
- قدراتنا العسكرية في ازدياد مقابل انحسار قدرات إيران
- سنقوم بتفكيك وتدمير قدرات إيران الصاروخية
-
00 :19
وزير الحرب الأميركي:
- إيران تأمل أننا لن نستمر طويلا في الحرب وهذه حسابات خاطئة من قبل الحرس الثوري الإيراني
- لا نقص في الذخيرة والمعدات وسنواصل عملياتنا طالما تطلب الأمر ذلك
-
00 :18
الصحافي محمد حميه: التقصير الحكومي متعمد! تتمة
-
00 :06
غارة على بلدة دورس البقاعية
All news
- Filter
-
AllPoliticsLebanonWorldPeopleBusinessHealthSportsTechnology
-
الصحافي محمد حميه: التقصير الحكومي متعمد!
-
-
-
06 March 2026
-
بالصورة: الموت يفجع إعلامية لبنانية شهيرة!
-
-
05 March 2026
-
مخاتير يتلقون إتصالات من جيش العدو الإسرائيلي!
-
-
-
05 March 2026
-
بن غفير: " الحزب " إستبق الضربة!
-
-
-
05 March 2026
-
اشتباكات بين العدو الإسرائيلي وقوات الرضوان!
-
-
-
05 March 2026
-
إنذار إسرائيلي لسكّان البقاع!
-
-
-
05 March 2026
-
شو الوضع؟ ترانسفير لبناني جديد لضرب جوهر لبنان الكبير: التضامن والوعي مطلوبان لحماية الكيان
-
-
-
05 March 2026
-
ترامب يقول إنه يجب أن يشارك في اختيار خلف خامنئي
-
-
-
05 March 2026
-
مرتضى يردّ على النائب مارك ضو: أنت وأمثالك من نواب الصدفة!
-
-
-
05 March 2026
-
عراقجي: لم نطلب وقف إطلاق النار ونرفض أي مفاوضات مع أميركا ولا نية لدينا لإغلاق مضيق هرمز
-
-
-
05 March 2026