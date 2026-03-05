سكاي نيوز عربية: قالت القيادة الأميركية الوسطى "سنتكوم" إن مجموعة حاملة الطائرات الأميركية "يو إس إس جيرالد آر فورد" تواصل تنفيذ عمليات ضد إيران على مدار الساعة من البحر المتوسط.



وأضافت القيادة أنه مع وجود مجموعة حاملة طائرات أميركية أخرى في الشرق الأوسط، فإن القوات الأميركية تضغط على إيران من البحر.