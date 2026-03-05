الجيش الأميركي: "جيرالد فورد" تضغط على إيران من المتوسط
05 March 2026
4 mins ago
source: سكاي نيوز عربية
سكاي نيوز عربية: قالت القيادة الأميركية الوسطى "سنتكوم" إن مجموعة حاملة الطائرات الأميركية "يو إس إس جيرالد آر فورد" تواصل تنفيذ عمليات ضد إيران على مدار الساعة من البحر المتوسط.
وأضافت القيادة أنه مع وجود مجموعة حاملة طائرات أميركية أخرى في الشرق الأوسط، فإن القوات الأميركية تضغط على إيران من البحر.
06 :22
االجمهورية: التمديد للمجلس النيابي كأمر واقع لا بُدّ منه (الجمهورية) تتمة
06 :08
وزارة الصحة: شهيدان وجريح في الغارة على شقة في مخيم البداوي تتمة
06 :03
أكسيوس عن مسؤولين أميركي وإسرائيلي: الفصائل الكردية الإيرانية تتلقى دعما من الموساد والاستخبارات الأميركية
06 :02
مديرة صندوق النقد الدولي: إذا استمر الصراع لفترة طويلة فسيكون له تأثير على أسعار الطاقة ومعنويات السوق والتضخم
05 :58
وسائل إعلام إسرائيلية: بحسب تقارير فإن بعض الصواريخ التي أطلقتها إيران الليلة كانت صواريخ فرط صوتية متقدمة
05 :54
سكاي نيوز عربية: الجيش الإسرائيلي: شل 300 منظومة دفاع وصاروخ إيراني (سكاي نيوز عربية)
االجمهورية: التمديد للمجلس النيابي كأمر واقع لا بُدّ منه
