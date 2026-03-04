أعلنت السلطات الليبية اليوم غرق سفينة روسية تنقل الغاز الطبيعي المسال في البحر الأبيض المتوسط، بين ليبيا ومالطا، عقب انفجارات مجهولة المصدر.

وقالت مصلحة الموانئ والنقل البحري إنها تلقت "نداء استغاثة من ناقلة النفط أركتيك ميتاغاز مساء الثلاثاء".

أضافت: "أن الناقلة تعرضت لانفجارات أعقبها حريق هائل أدى إلى غرقها بالكامل".