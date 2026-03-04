غرق ناقلة غاز روسية قبالة ليبيا بعد تعرضها لانفجارات مفاجئة!
04 March 2026
31 secs ago
source: tayyar.org
أعلنت السلطات الليبية اليوم غرق سفينة روسية تنقل الغاز الطبيعي المسال في البحر الأبيض المتوسط، بين ليبيا ومالطا، عقب انفجارات مجهولة المصدر.
وقالت مصلحة الموانئ والنقل البحري إنها تلقت "نداء استغاثة من ناقلة النفط أركتيك ميتاغاز مساء الثلاثاء".
أضافت: "أن الناقلة تعرضت لانفجارات أعقبها حريق هائل أدى إلى غرقها بالكامل".
13 :35
غارات إسرائيلية عنيفة تهز بلدة مركبا جنوبًا
13 :32
رئيس مجلس النواب نبيه بري يلتقي في هذه الأثناء في عين التينة مستشار رئيس جمهورية أندرية رحال
13 :30
الجبهة الداخلية الإسرائيلية: صفارات الإنذار تدوي في مناطق بشمال إسرائيل خشية تسلل مسيرة
13 :27
"القناة 12" الإسرائيلية: إسرائيل قتلت رحمن مقدّم قائد جناح العمليات الخاصة في الحرس الثوري والمسؤول عن محاولة اغتيال ترامب عشية الانتخابات
13 :17
الوكالة الدولية للطاقة الذرية: لا أضرار في المنشآت النووية الإيرانية التي تحتوي مواد نووية ولا خطر لتسرب إشعاعي حاليًّا
13 :14
القناة 12 عن الجيش الإسرائيلي: أمامنا أسبوعان على الأقل من الضربات في إيران
