الحرس الثوري الإيراني يعلن "السيطرة الكاملة" على مضيق هرمز
04 March 2026
1 hr ago
source: tayyar.org
أعلن الحرس الثوري الإسلامي في بيان، "السيطرة الكاملة" على مضيق هرمز الذي يرتدي أهمية حيوية لتجارة النفط العالمية عند مدخل الخليج.
ونقلت وكالة أنباء فارس عن المسؤول البحري البارز في الحرس الثوري محمد أكبر زاده قوله إن "مضيق هرمز يخضع حاليا لسيطرة كاملة من القوة البحرية لحرس الثورة".
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قال الثلاثاء إن البحرية الأميركية قادرة على مرافقة ناقلات النفط عند مضيق هرمز "في حال الضرورة".
Just in
10 :31
الجيش والحزب على كفّ عفريت: القرار "التوريطة" (المدن) تتمة
10 :28
مساعد خامنئي: لا نية لدينا لإجراء مفاوضات مع الولايات المتحدة ويمكننا مواصلة الحرب إلى أي وقت نريده
10 :27
بالصورة: تقدّم إسرائيلي جنوبًا... ماذا في التفاصيل؟ تتمة
10 :26
لماذا لم يستقل «الحزب» من الحكومة بعدما حظّرت نشاطه العسكري؟ (الجمهورية) تتمة
10 :24
غارة إسرائيلية عنيفة على حارة حريك في الضاحية الجنوبية لبيروت
10 :23
المتحدث باسم الحكومة القبرصية: رصدنا جسما مشبوها في المجال الجوي قرب لبنان واتخذنا الإجراءات المناسبة
