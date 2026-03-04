أعلن قائد القيادة المركزية الأميركية الجنرال براد كوبر أن القوات الأميركية نفذت ضربات واسعة ضد إيران ضمن عملية "الغضب الملحمي" التي دخلت يومها الرابع.



وقال كوبر إن أكثر من 50 ألف جندي أميركي يشاركون في العملية، إلى جانب 200 طائرة مقاتلة وحاملتي طائرات وقاذفات استراتيجية، في أكبر حشد عسكري أميركي في الشرق الأوسط منذ سنوات.



وأضاف أن القوات الأميركية، بالتعاون مع إسرائيل، نفذت منذ بدء العملية ضربات مكثفة استهدفت نحو ألفي هدف باستخدام أكثر من ألفي ذخيرة.