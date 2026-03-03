بالفيديو - حريق بمنطقة الفجيرة للصناعة البترولية
03 March 2026
45 mins ago
source: tayyar.org
أفاد المكتب الإعلامي في الفجيرة-الإمارات عن وقوع حريق بمنطقة الفجيرة للصناعة البترولية إثر سقوظ شظايا بعد اعتراض الدفاعات الجوية طائرة مسيّرة.
Just in
14 :39
إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصدر: المستهدف بالغارة في طهران داود علي زادة قائد فيلق لبنان التابع لقوة القدس
14 :36
الجبهة الداخلية الإسرائيلية: إنذار مبكر بوقوع هجوم صاروخي على حيفا
14 :29
الرئيس عون اتصل بالرئيس الفرنسي ووضعه في صورة المستجدات العسكرية في الجنوب طالباً تدخل فرنسا لوقف التمدد الإسرائيلي
14 :20
هل تُقفل الجامعة اللبنانيّة غدًا؟ تتمة
14 :14
"جنود إسرائيليون يعبرون مناطق لبنانية".. ماذا كشفت اليونيفيل؟! تتمة
14 :10
اليونيفيل: اتصالات مستمرة مع الطرفين اللبناني والإسرائيلي و"الميكانيزم" لخفض التصعيد
سويسرا: قناتنا الدبلوماسية بين أميركا وإيران ما زالت مفتوحة
زلزال بقوة 4.3 درجة يضرب كراش بإيران
الحرس الثوري الإيراني: "أبواب الجحيم ستنفتح أكثر فأكثر" على الولايات المتحدة وإسرائيل
تقييم استخباراتي يحذر من هجمات إيرانية على أمريكا بعد مقتل خامنئي
ميلانيا ترامب تترأس اجتماعاً لمجلس الأمن اليوم
ترامب: "من المحزن" أن العلاقات مع بريطانيا لم تعد كما كانت
سول: هناك 40 سفينة كورية جنوبية تبحر قرب مضيق هرمز
فيديو للحظة اصابة مبنى في دبي بطائرة مسيرة ليل أمس
ترامب: ستعرفون ردنا على مهاجمة سفارتنا في الرياض "قريبا"
السعودية: تعرّض السفارة الأميركية في الرياض لهجوم بمسيّرتين
رويترز: انفجارات جديدة في الحي الدبلوماسي بالرياض وحريق في السفارة الأمريكية
وفاة زوجة خامنئي متأثرة بجراحها بعد الهجوم
البنتاجون أبلغ الكونجرس بعدم وجود مؤشر على أن إيران كانت ستهاجم أمريكا أولا
الحرس الثوري يعلن استهداف مكتب نتنياهو: "مصيره أصبح غامضًا"!
أستراليا تستبعد المشاركة بأي دور عسكري في الصراع المتعلق بإيران
استطلاع رأي: ربع الأمريكيين فقط يؤيدون الهجمات على إيران
القوات الألمانية آمنة بعد هجمات على قواعد في العراق والأردن
لوفيغارو: هكذا انتهزت إسرائيل فرصة سانحة لاغتيال خامنئي
ترامب: لدي ثلاثة مرشحين جيدين لقيادة إيران
30 قنبلة أسقطت بوضح النهار.. تفاصيل عملية اغتيال خامنئي
هل تُقفل الجامعة اللبنانيّة غدًا؟
03 March 2026
الجيش الأردني ينفي تعرّض العراق لهجوم انطلق من أراضي المملكة
03 March 2026
"جنود إسرائيليون يعبرون مناطق لبنانية".. ماذا كشفت اليونيفيل؟!
03 March 2026
بسبب غيابه عن الموسم الدرامي.. محمد رمضان "يصالح نفسه" بسيارة فارهة
03 March 2026
غارة إسرائيليّة بعد تجمُّع الأهالي... إليكم التفاصيل!
03 March 2026
بيانٌ هامّ للرئيس برّي... ماذا جاء فيه؟
03 March 2026
زلزال بقوة 4.3 درجة يضرب كراش بإيران
03 March 2026
اتحاد لاعبي التنس يراقب تداعيات الصراع مع إيران بعد تأثير تأخيرات السفر على اللاعبين
03 March 2026
تعطل مراكز بيانات لأمازون في الإمارات والبحرين بعد هجمات
03 March 2026
مي عز الدين تخرج من المستشفى... ومنع الزيارة عنها
03 March 2026