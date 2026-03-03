حذّر الحرس الثوري الإيراني اليوم من أنه سيشن هجمات أشدّ على الولايات المتحدة وإسرائيل، مع دخول الحرب يومها الرابع، بحسب وكالة "فرانس برس". وقال المتحدث باسم الحرس الثوري علي محمد نائيني في تصريحات نقلها التلفزيون الرسمي: "إن على العدو أن ينتظر هجمات عقابية مستمرة، أبواب الجحيم ستنفتح أكثر فأكثر، لحظة بلحظة، على الولايات المتحدة وإسرائيل".