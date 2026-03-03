سكاي نيوز عربية: توعد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بردّ "قريب" على الهجوم الذي استهدف السفارة الأميركية لدى الرياض.





وذكر مراسل شبكة "نيوز ⁠نيشن" على موقع "إكس" أن ترامب قال ‌للشبكة إن الرد على الهجوم ‌الذي ‌استهدف السفارة الأميركية في الرياض وعلى مقتل ‌جنود أميركيين خلال ‌الصراع ⁠مع إيران "سيُعرف قريبا".