ترامب: ستعرفون ردنا على مهاجمة سفارتنا في الرياض "قريبا"
03 March 2026
2 mins ago
source: سكاي نيوز عربية
سكاي نيوز عربية: توعد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بردّ "قريب" على الهجوم الذي استهدف السفارة الأميركية لدى الرياض.
وذكر مراسل شبكة "نيوز نيشن" على موقع "إكس" أن ترامب قال للشبكة إن الرد على الهجوم الذي استهدف السفارة الأميركية في الرياض وعلى مقتل جنود أميركيين خلال الصراع مع إيران "سيُعرف قريبا".
05 :24
وزير الخارجية الإيراني: روبيو اعترف بشيء نعلمه جميعا وهو أن أمريكا دخلت الحرب باختيارها دعما ل”إسرائيل”
05 :23
الأنباء الكويتية: يوم النزوح (الأنباء) تتمة
05 :04
الاحتلال الإسرائيلي يصدر انذار لمبنيين جديدين في منطقتي حارة حريك والغبيري
04 :43
الأخبار: سلطة الوصاية تطعن المقاومة... وسلام لا يعبأ بالحرب الأهلية: عون يطلب إلى الجيش عدم الاشتباك مع العدو (الأخبار) تتمة
04 :30
الأخبار: تسريبات إعلامية لجيش العدو: الهجوم على لبنان مُقرّر... والخطة مُعدّة مُسبقاً (الأخبار) تتمة
04 :21
"الحزب" في بيان: حذرنا مرارًا بأن عمليات الاغتيال والتدمير لا يمكن أن تستمر تتمة
