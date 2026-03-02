Tayyar Article
جيش العدو الإسرائيلي يصدر تحذيرا بالإخلاء لسكان طهران وخصوصا في المنطقة التي تضم مقر هيئة الإذاعة والتلفزيون
-
02 March 2026
-
1 min ago
-
-
source: tayyar.org
-
-
Just in
-
23 :53
إعلام إيراني: وقوع انفجارين قرب مقر هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية
-
23 :52
انقطاع بث تلفزيون المنار بعد الإنذار الاسرائيلي بقصف المبنى
-
23 :47
مراسل الميادين في العراق: دويّ انفجارات في محيط قاعدة "حرير" الأميركية في أربيل بإقليم كردستان وفي أجواء سهل نينوى شمال البلاد
-
23 :42
الإنذار يستهدف مبنى تلفزيون المنار في حارة حريك واطلاق رصاص تحذيري كثيف بعد التحذير الاخير
-
23 :37
جيش العدو الإسرائيلي ينذر سكان حارة حريك في الضاحية الجنوبية
-
23 :32
جيش العدو الإسرائيلي: بدء موجة جديدة من الهجمات على طهران
-
-
Other stories
-
-
-
وفاة زوجة خامنئي متأثرة بجراحها بعد الهجوم
-
البنتاجون أبلغ الكونجرس بعدم وجود مؤشر على أن إيران كانت ستهاجم أمريكا أولا
-
الحرس الثوري يعلن استهداف مكتب نتنياهو: "مصيره أصبح غامضًا"!
-
أستراليا تستبعد المشاركة بأي دور عسكري في الصراع المتعلق بإيران
-
استطلاع رأي: ربع الأمريكيين فقط يؤيدون الهجمات على إيران
-
القوات الألمانية آمنة بعد هجمات على قواعد في العراق والأردن
-
لوفيغارو: هكذا انتهزت إسرائيل فرصة سانحة لاغتيال خامنئي
-
ترامب: لدي ثلاثة مرشحين جيدين لقيادة إيران
-
30 قنبلة أسقطت بوضح النهار.. تفاصيل عملية اغتيال خامنئي
-
"عملية الغضب الملحمي".. هذا ما استخدمته أميركا لضرب إيران
-
عملية ضرب إيران تأجلت أسبوعا لسببين رئيسيين
-
ترامب: قتلت خامنئي قبل أن يسبقني
-
بالصور - مشاركة شبابية من التجمع من أجل لبنان في فرنسا في لقاء مع السيدة الأولى
-
ترامب: أميركا تغرق 9 سفن إيرانية وتدمر مقر البحرية
-
بالصورة: استهداف منصة نفط اماراتية!
-
استهداف حاملة الطائرات الامريكية!
-
إغتيال رئيس إيراني سابق!
-
جيش العدو الإسرائيلي يكشف: هكذا تم استهداف الخامنئي!
-
"رشقة استثنائية من حيث الحجم والعدد".. إيران تضرب "إسرائيل" واعترافات بقتلى وإصابات!
-
ماذا بعد إغلاق مضيق هرمز؟
-
-
Just in
-
23 :53
إعلام إيراني: وقوع انفجارين قرب مقر هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية
-
23 :52
انقطاع بث تلفزيون المنار بعد الإنذار الاسرائيلي بقصف المبنى
-
23 :47
مراسل الميادين في العراق: دويّ انفجارات في محيط قاعدة "حرير" الأميركية في أربيل بإقليم كردستان وفي أجواء سهل نينوى شمال البلاد
-
23 :42
الإنذار يستهدف مبنى تلفزيون المنار في حارة حريك واطلاق رصاص تحذيري كثيف بعد التحذير الاخير
-
23 :37
جيش العدو الإسرائيلي ينذر سكان حارة حريك في الضاحية الجنوبية
-
23 :32
جيش العدو الإسرائيلي: بدء موجة جديدة من الهجمات على طهران