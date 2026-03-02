weather logo
مصدران بحريان لرويتز: ناقلة النفط أثينا نوفا توقفت في مضيق هرمز بعد أن أفادت تقارير بتعرضها لهجوم من قبل طائرتين مسيرتين تابعتين للحرس الثوري الإيراني

  • 02 March 2026
    • World
    • POLITICS
