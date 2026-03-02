30 قنبلة أسقطت بوضح النهار.. تفاصيل عملية اغتيال خامنئي
-
02 March 2026
-
40 mins ago
-
-
source: العربية
-
بعد ساعات من النفي، أكد الحرس الثوري الإيراني مقتل المرشد الأعلى علي خامنئي بضربات أميركية إسرائيلية فجر الأحد، متوعدا بالثأر.
كيف تمت عملية الاغتيال؟
أفاد مسؤولون إسرائيليون بأن ضباط المخابرات حددوا 3 اجتماعات متزامنة، وكان لديهم تحديد دقيق لموقع خامنئي، واصفين اللحظة بأنها "فريدة من نوعها" لدرجة أن الطائرات الحربية الأميركية والإسرائيلية شنت الهجوم في وضح النهار.
وأضافوا أن الطائرات الإسرائيلية أسقطت 30 قنبلة على مجمع خامنئي، مما تركه محترقا ومُدمرا، وفقا لصحيفة "وول ستريت جورنال".
كما أِشاروا إلى أن المخابرات العسكرية الإسرائيلية والأميركية راقبت طويلاً وانتظرت فرصة نادرة تتمثل في اجتماع كبار القادة السياسيين والعسكريين في إيران لتتمكن من قتلهم جميعا مرة واحدة.
وقالت: "جاء اليوم المنتظر صباح السبت".
أيضا أعلنت إسرائيل أنها قتلت عدداً من كبار المسؤولين السياسيين والعسكريين الآخرين، بمن فيهم علي شمخاني، كبير مستشاري الأمن لخامنئي، ومحمد باكبور، قائد الحرس الثوري، ووزير الدفاع أمير ناصر زاده.
زيارات إلى واشنطن
إلى ذلك كشفت المصادر أيضا أنه في الفترة التي سبقت الحملة، كان كبار قادة الجيش الإسرائيلي يترددون على واشنطن للتخطيط للهجوم، بمن فيهم قائدهم الأعلى، وقائد القوات الجوية، ورئيس المخابرات العسكرية، ومدير الموساد.
وقد التقى نتنياهو مع ترامب في ديسمبر/كانون الأول في نادي مارالاغو التابع للرئيس في فلوريدا، حيث اتفقا علنا على أن العمل العسكري سيكون مبررا إذا استمرت إيران في برامجها النووية والصاروخية الباليستية، ثم التقيا به مجددًا في أوائل فبراير/شباط في البيت الأبيض.
في الوقت نفسه، قال مسؤولون إسرائيليون إن المخابرات الإسرائيلية كانت تجمع معلومات عن أهداف في إيران وتشاركها مع الولايات المتحدة.
إلى أن أمر ترامب بأكبر حشد للقوة النارية الأميركية في الشرق الأوسط منذ عقدين، حيث أرسل حاملتي طائرات، ونحو 12 مدمرة، ومجموعة من الطائرات المقاتلة المتقدمة إلى البحار والقواعد المحيطة بإيران.
-
Just in
-
09 :47
وزارة الخارجية الإيرانية تدين بشدة العـدوان الإسرائيلي على جنوب لبنان والضاحية الجنوبية في بيروت
-
09 :36
إليكم القرى التي استهدفتها إسرائيل منذ الفجر حتى 9 صباحًا... تتمة
-
09 :31
غارات استهدفت كونين ويحمر
-
09 :30
رويترز: إغلاق مصفاة رأس تنورة التابعة لشركة أرامكو السعودية بعد تعرضها لهجوم بطائرة مسيرة
-
09 :30
الطيران الحربي المعادي أغار على قانا والشعيتية
-
09 :27
استشهاد شيخ وابنه وابنته جراء العدوان الإسرائيلي على الضاحية! تتمة
-
-
Other stories
-
-
-
ترامب: لدي ثلاثة مرشحين جيدين لقيادة إيران
-
"عملية الغضب الملحمي".. هذا ما استخدمته أميركا لضرب إيران
-
عملية ضرب إيران تأجلت أسبوعا لسببين رئيسيين
-
ترامب: قتلت خامنئي قبل أن يسبقني
-
بالصور - مشاركة شبابية من التجمع من أجل لبنان في فرنسا في لقاء مع السيدة الأولى
-
ترامب: أميركا تغرق 9 سفن إيرانية وتدمر مقر البحرية
-
بالصورة: استهداف منصة نفط اماراتية!
-
استهداف حاملة الطائرات الامريكية!
-
إغتيال رئيس إيراني سابق!
-
جيش العدو الإسرائيلي يكشف: هكذا تم استهداف الخامنئي!
-
"رشقة استثنائية من حيث الحجم والعدد".. إيران تضرب "إسرائيل" واعترافات بقتلى وإصابات!
-
ماذا بعد إغلاق مضيق هرمز؟
-
كوريا الشمالية: هجمات إسرائيل وأميركا على إيران "عدوان غير قانوني"
-
شاهد لحظة استهداف مقر القيادة الايرانية
-
استهداف ناقلة نفط بالقرب من ساحل سلطنة عمان وإصابة ٤ من طاقمها
-
تايلاند تعلن الاستعداد لإجلاء مواطنيها من الشرق الأوسط
-
وزير الدفاع الإسرائيلي: العدالة تحقّقت
-
العراق يعلن الحداد ثلاثة أيام على خامنئي
-
بعد الصواريخ الإيرانية… ترامب يتعهد بدعم الكويت بلا حدود
-
لاريجاني يعلن أن المرحلة الانتقالية بعد مقتل خامنئي تبدأ اليوم
-
-
Just in
-
09 :47
وزارة الخارجية الإيرانية تدين بشدة العـدوان الإسرائيلي على جنوب لبنان والضاحية الجنوبية في بيروت
-
09 :36
إليكم القرى التي استهدفتها إسرائيل منذ الفجر حتى 9 صباحًا... تتمة
-
09 :31
غارات استهدفت كونين ويحمر
-
09 :30
رويترز: إغلاق مصفاة رأس تنورة التابعة لشركة أرامكو السعودية بعد تعرضها لهجوم بطائرة مسيرة
-
09 :30
الطيران الحربي المعادي أغار على قانا والشعيتية
-
09 :27
استشهاد شيخ وابنه وابنته جراء العدوان الإسرائيلي على الضاحية! تتمة
All news
- Filter
-
AllPoliticsLebanonWorldPeopleBusinessHealthSportsTechnology
-
الشوكولاتة الساخنة بدل القهوة صباحًا.. لطاقة أكثر توازنًا
-
-
02 March 2026
-
إليكم القرى التي استهدفتها إسرائيل منذ الفجر حتى 9 صباحًا...
-
-
-
02 March 2026
-
استشهاد شيخ وابنه وابنته جراء العدوان الإسرائيلي على الضاحية!
-
-
-
02 March 2026
-
منشور لوهّاب... ماذا قال؟
-
-
-
02 March 2026
-
خطان ساخنان للطوارئ... في البقاع!
-
-
-
02 March 2026
-
الذهب يصعد 2% مع تصاعد التوتر جراء الضربات الأميركية الإسرائيلية على إيران
-
-
02 March 2026
-
ترامب: لدي ثلاثة مرشحين جيدين لقيادة إيران
-
-
-
02 March 2026
-
بالصور: غارات عنيفة!
-
-
-
02 March 2026
-
إليكم الطرقات التي تشهد زحمة خانقة...
-
-
-
02 March 2026
-
الحريري يعلّق على اطلاق صواريخ من الأراضي اللبنانية
-
-
-
02 March 2026