ترامب: قتلت خامنئي قبل أن يسبقني
02 March 2026
1 hr ago
source: Skynews
قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب في مقابلة هاتفية أجراها الليلة مع شبكة "آيه بي سي نيوز" تعليقا على مقتل المرشد الإيراني علي خامنئي: "سبقته قبل أن يسبقني. حاولوا مرتين. لكنني وصلت إليه أولا".
وبدا أنه يشير إلى عدد من المحاولات التي أفادت تقارير بأن أجهزة الاستخبارات الإيرانية نفذتها لاستهدافه، وآخرها خلال حملته الانتخابية عام 2024.
وعندما سئل عمن يراه الآن مرشحا لقيادة إيران بعد مقتل خامنئي، قال ترامب إن جميع من كان يفكر فيهم قد قُتلوا بالفعل، مضيفا أن الهجوم كان ناجحا إلى درجة أنه قضى على معظم المرشحين.
وأوضح: "لن يكون أي ممن كنا نفكر بهم لأنهم جميعا ماتوا. صاحب المركز الثاني أو الثالث مات أيضا".
أهداف عملية إيران
وفي وقت سابق، قال ترامب إن العمليات العسكرية ضد إيران "ستستمر حتى تحقيق جميع الأهداف".
وأوضح ترامب أنه: "ضربنا مئات الأهداف بما في ذلك منشآت تابعة للحرس الثوري وأنظمة دفاع جوي و9 سفن بالإضافة إلى مقر تابع للبحرية".
وتابع: "أحث الحرس الثوري والجيش الإيراني والشرطة على إلقاء السلاح للحصول على حصانة أو مواجهة الموت المحتوم".
وأكد ترامب مقتل 3 من جنود الجيش الأميركي في العمليات ضد إيران، مضيفا "من المرجح سقوط المزيد من الخسائر البشرية في صفوف الأميركيين".
ودعا ترامب الإيرانيين إلى "اغتنام هذه اللحظة واستعادة بلادهم"، مضيفا متحدثا إليهم "الولايات المتحدة تقف معكم".
وكشف ترامب عن جدول زمني محتمل للحرب مع إيران، مشيرا إلى أن القتال قد يستمر خلال الأسابيع الأربعة القادمة.
09 :47
وزارة الخارجية الإيرانية تدين بشدة العـدوان الإسرائيلي على جنوب لبنان والضاحية الجنوبية في بيروت
09 :36
إليكم القرى التي استهدفتها إسرائيل منذ الفجر حتى 9 صباحًا... تتمة
09 :31
غارات استهدفت كونين ويحمر
09 :30
رويترز: إغلاق مصفاة رأس تنورة التابعة لشركة أرامكو السعودية بعد تعرضها لهجوم بطائرة مسيرة
09 :30
الطيران الحربي المعادي أغار على قانا والشعيتية
09 :27
استشهاد شيخ وابنه وابنته جراء العدوان الإسرائيلي على الضاحية! تتمة
ترامب: لدي ثلاثة مرشحين جيدين لقيادة إيران
30 قنبلة أسقطت بوضح النهار.. تفاصيل عملية اغتيال خامنئي
"عملية الغضب الملحمي".. هذا ما استخدمته أميركا لضرب إيران
عملية ضرب إيران تأجلت أسبوعا لسببين رئيسيين
بالصور - مشاركة شبابية من التجمع من أجل لبنان في فرنسا في لقاء مع السيدة الأولى
ترامب: أميركا تغرق 9 سفن إيرانية وتدمر مقر البحرية
بالصورة: استهداف منصة نفط اماراتية!
استهداف حاملة الطائرات الامريكية!
إغتيال رئيس إيراني سابق!
جيش العدو الإسرائيلي يكشف: هكذا تم استهداف الخامنئي!
"رشقة استثنائية من حيث الحجم والعدد".. إيران تضرب "إسرائيل" واعترافات بقتلى وإصابات!
ماذا بعد إغلاق مضيق هرمز؟
كوريا الشمالية: هجمات إسرائيل وأميركا على إيران "عدوان غير قانوني"
شاهد لحظة استهداف مقر القيادة الايرانية
استهداف ناقلة نفط بالقرب من ساحل سلطنة عمان وإصابة ٤ من طاقمها
تايلاند تعلن الاستعداد لإجلاء مواطنيها من الشرق الأوسط
وزير الدفاع الإسرائيلي: العدالة تحقّقت
العراق يعلن الحداد ثلاثة أيام على خامنئي
بعد الصواريخ الإيرانية… ترامب يتعهد بدعم الكويت بلا حدود
لاريجاني يعلن أن المرحلة الانتقالية بعد مقتل خامنئي تبدأ اليوم
الشوكولاتة الساخنة بدل القهوة صباحًا.. لطاقة أكثر توازنًا
02 March 2026
إليكم القرى التي استهدفتها إسرائيل منذ الفجر حتى 9 صباحًا...
02 March 2026
استشهاد شيخ وابنه وابنته جراء العدوان الإسرائيلي على الضاحية!
02 March 2026
منشور لوهّاب... ماذا قال؟
02 March 2026
خطان ساخنان للطوارئ... في البقاع!
02 March 2026
الذهب يصعد 2% مع تصاعد التوتر جراء الضربات الأميركية الإسرائيلية على إيران
02 March 2026
ترامب: لدي ثلاثة مرشحين جيدين لقيادة إيران
02 March 2026
بالصور: غارات عنيفة!
02 March 2026
30 قنبلة أسقطت بوضح النهار.. تفاصيل عملية اغتيال خامنئي
02 March 2026
إليكم الطرقات التي تشهد زحمة خانقة...
02 March 2026