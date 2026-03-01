ترامب: أميركا تغرق 9 سفن إيرانية وتدمر مقر البحرية
01 March 2026
40 secs ago
source: tayyar.org
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم الأحد أن الولايات المتحدة دمرت تسع سفن تابعة للبحرية الإيرانية ودمرت إلى حد كبير مقر البحرية.
وقال ترامب في منشور على منصة تروث سوشال: "أُبلغت للتو بأننا دمرنا تسع سفن تابعة للبحرية الإيرانية وأغرقناها، وبعضها كبير نسبيا ومهم... نلاحق البقية، وستقبع قريبا في قاع البحر أيضا! وفي هجوم آخر، دمرنا إلى حد كبير مقر البحرية الإيرانية".
Just in
21 :24
خاص - إجراءات وقائية في عوكر! تتمة
21 :18
الاتحاد الأوروبي: هجمات إيران على دول المنطقة غير مبررة وعلى طهران التوقف عن الضربات العشوائية
21 :17
القناة 12 الإسرائيلية: دوي انفجارات وسط إسرائيل
20 :49
وكالة فارس: تضرر مستشفى غاندي في طهران جراء قصف إسرائيلي استهدف منطقة الإذاعة والتلفزيون
20 :44
القناة 12 الإسرائيلية: دوي انفجارات في حيفا شمالي إسرائيل
20 :41
وسائل إعلام إسرائيلية: حاملة الطائرات الفرنسية "شارل ديغول" تُنهي انتشارها في بحر البلطيق وتتجه إلى شرق المتوسط على خلفية الحرب مع إيران
خاص - إجراءات وقائية في عوكر!
01 March 2026
EXCLUSIVE
خاص tayyar.org - إغلاق مدارس البعثة الفرنسية غدًا كإجراء احترازي لضمان سلامة الطلاب
01 March 2026
بالصور: "غرف عمليات على حدود لبنان وسوريا".. أدرعي يزعم وينشر!
-
-
هل تقفل المدارس غداً؟
-
خاص - إجراءات احترازية لبلدية حامات!
-
-
بالصورة: استهداف منصة نفط اماراتية!
-
-
استهداف حاملة الطائرات الامريكية!
-
إغتيال رئيس إيراني سابق!
-
-
جيش العدو الإسرائيلي يكشف: هكذا تم استهداف الخامنئي!
-
-
خاص - تحذيرات ديبلوماسية لرعايا أجانب وتشديد الإجراءات في مدارس البعثات!
-
