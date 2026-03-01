Tayyar Article
الحرس الثوري الإيراني: استهدفنا قواعد أميركية مختلفة في المنطقة ما أدى إلى مقتل وإصابة ٥٦٠ عسكريًا أميركيًّا
01 March 2026
42 mins ago
source: tayyar.org
Just in
19 :52
ترامب: أميركا تغرق 9 سفن إيرانية وتدمر مقر البحرية تتمة
19 :49
السفارة الأميركية في بيروت تعلن إقفال أبوابها غدًا الإثنين
19 :45
الجيش الإسرائيلي: استهدفنا منظومات دفاع جوي في طهران
19 :43
التلفزيون الإيراني: تعرض بعض الأقسام في مؤسسة الإذاعة والتلفزيون لهجمات أميركي
19 :42
الجبهة الداخلية الإسرائيلية: صفارات الإنذار تدوي في منطقة البحر الميت بعد اشتباه بتسلل مسيّرة
19 :39
خاص tayyar.org - إغلاق مدارس البعثة الفرنسية غدًا كإجراء احترازي لضمان سلامة الطلاب تتمة
Other stories
بالصورة: استهداف منصة نفط اماراتية!
استهداف حاملة الطائرات الامريكية!
إغتيال رئيس إيراني سابق!
جيش العدو الإسرائيلي يكشف: هكذا تم استهداف الخامنئي!
"رشقة استثنائية من حيث الحجم والعدد".. إيران تضرب "إسرائيل" واعترافات بقتلى وإصابات!
ماذا بعد إغلاق مضيق هرمز؟
كوريا الشمالية: هجمات إسرائيل وأميركا على إيران "عدوان غير قانوني"
شاهد لحظة استهداف مقر القيادة الايرانية
استهداف ناقلة نفط بالقرب من ساحل سلطنة عمان وإصابة ٤ من طاقمها
تايلاند تعلن الاستعداد لإجلاء مواطنيها من الشرق الأوسط
وزير الدفاع الإسرائيلي: العدالة تحقّقت
العراق يعلن الحداد ثلاثة أيام على خامنئي
بعد الصواريخ الإيرانية… ترامب يتعهد بدعم الكويت بلا حدود
لاريجاني يعلن أن المرحلة الانتقالية بعد مقتل خامنئي تبدأ اليوم
ترامب يهدد إيران بقوة عسكرية "غير مسبوقة" إذا ردّت
إيران تؤكد مقتل شمخاني وباكبور وأفراد من عائلة المرشد
استهداف 27 قاعدة للجيش الأمريكي
انفجارات قوية في الدوحة والمنامة
إيران تعلن شن هجمات جديدة على إسرائيل وقواعد أميركية
موجة كبيرة من الصواريخ الإيرانية تستهدف إسرائيل وصفارات الإنذار تدوي في كل أنحاء البلاد
ترامب: أميركا تغرق 9 سفن إيرانية وتدمر مقر البحرية
01 March 2026
EXCLUSIVE
خاص tayyar.org - إغلاق مدارس البعثة الفرنسية غدًا كإجراء احترازي لضمان سلامة الطلاب
01 March 2026
بالصور: "غرف عمليات على حدود لبنان وسوريا".. أدرعي يزعم وينشر!
01 March 2026
هل تقفل المدارس غداً؟
01 March 2026
EXCLUSIVE
خاص - إجراءات احترازية لبلدية حامات!
01 March 2026
بالصورة: استهداف منصة نفط اماراتية!
01 March 2026
استهداف حاملة الطائرات الامريكية!
01 March 2026
إغتيال رئيس إيراني سابق!
01 March 2026
جيش العدو الإسرائيلي يكشف: هكذا تم استهداف الخامنئي!
01 March 2026
EXCLUSIVE
خاص - تحذيرات ديبلوماسية لرعايا أجانب وتشديد الإجراءات في مدارس البعثات!
01 March 2026