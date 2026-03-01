أعلنت العلاقات العامة في حرس الثورة الإيراني "انطلاق الدفعة السابعة والثامنة من الصواريخ نحو الأعداء ضمن عملية الوعد لصادق 4".

وكشف التلفزيون الإيراني، نقلاً عن مصادر مطلعة، أن إطلاق الدفعة الصاروخية الجديدة مصحوب بطائرات مسيّرة.

واستهدفت إيران "تل أبيب" بالتوازي مع سماع أصوات انفجارات فيها وفي مدينتي حيفا والقدس المحتلتين.

وأكدت وسائل إعلام إسرائيلية إصابة مبنى في الوسط وآخر قرب القدس.

وأفاد إعلام إسرائيلي بسقوط صاروخ في بيت شيمش في القدس، أدى إلى مقتل 6 مستوطنين وإصابة 20 مستوطناً على الأقل.