"رشقة استثنائية من حيث الحجم والعدد".. إيران تضرب "إسرائيل" واعترافات بقتلى وإصابات!
-
01 March 2026
-
13 secs ago
-
-
source: الميادين
-
أعلنت العلاقات العامة في حرس الثورة الإيراني "انطلاق الدفعة السابعة والثامنة من الصواريخ نحو الأعداء ضمن عملية الوعد لصادق 4".
وكشف التلفزيون الإيراني، نقلاً عن مصادر مطلعة، أن إطلاق الدفعة الصاروخية الجديدة مصحوب بطائرات مسيّرة.
واستهدفت إيران "تل أبيب" بالتوازي مع سماع أصوات انفجارات فيها وفي مدينتي حيفا والقدس المحتلتين.
وأكدت وسائل إعلام إسرائيلية إصابة مبنى في الوسط وآخر قرب القدس.
وأفاد إعلام إسرائيلي بسقوط صاروخ في بيت شيمش في القدس، أدى إلى مقتل 6 مستوطنين وإصابة 20 مستوطناً على الأقل.
-
Just in
-
15 :17
الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان:
- على الشعوب التحرك لمواجهة التوسع الأميركي الصهيوني الذي سيطال جميع الدول الإسلامية بعد استهداف إيران
- سيظل ألم استشهاد القائد الحكيم للثورة الإسلامية يتردد في أذهان الشعب الإيراني طويلاً
-
15 :16
إيران أطلقت على القواعد والمقرات الأميركية في دول الخليج أكثر من 370 صاروخا و نحو 1000 مسيرة حتى الآن
-
15 :08
وزارة الصحة الكويتية: مقتل شخص و32 جريحًا نتيجة الهجمات الإيرانية على الكويت
-
15 :06
خاص - تحذيرات ديبلوماسية لرعايا أجانب وتشديد الإجراءات في مدارس البعثات! تتمة
-
15 :02
الإذاعة الإسرائيلية الرسمية: ارتفاع عدد القتلى في بيت شيمش إلى 8
-
14 :55
وزارة الدفاع الإماراتية: مقتل 3 وإصابة 58 بجروح طفيفة في هجمات إيرانية على الإمارات
-
-
Other stories
-
-
-
ماذا بعد إغلاق مضيق هرمز؟
-
كوريا الشمالية: هجمات إسرائيل وأميركا على إيران "عدوان غير قانوني"
-
شاهد لحظة استهداف مقر القيادة الايرانية
-
استهداف ناقلة نفط بالقرب من ساحل سلطنة عمان وإصابة ٤ من طاقمها
-
تايلاند تعلن الاستعداد لإجلاء مواطنيها من الشرق الأوسط
-
وزير الدفاع الإسرائيلي: العدالة تحقّقت
-
العراق يعلن الحداد ثلاثة أيام على خامنئي
-
بعد الصواريخ الإيرانية… ترامب يتعهد بدعم الكويت بلا حدود
-
لاريجاني يعلن أن المرحلة الانتقالية بعد مقتل خامنئي تبدأ اليوم
-
ترامب يهدد إيران بقوة عسكرية "غير مسبوقة" إذا ردّت
-
إيران تؤكد مقتل شمخاني وباكبور وأفراد من عائلة المرشد
-
استهداف 27 قاعدة للجيش الأمريكي
-
انفجارات قوية في الدوحة والمنامة
-
إيران تعلن شن هجمات جديدة على إسرائيل وقواعد أميركية
-
موجة كبيرة من الصواريخ الإيرانية تستهدف إسرائيل وصفارات الإنذار تدوي في كل أنحاء البلاد
-
سكاي نيوز عربية: "إدارة انتقالية ثلاثية" بعد مقتل خامنئي
-
سكاي نيوز عربية: الحرس الثوري الإيراني يتوعد بالانتقام لمقتل خامنئي
-
ترامب: الحل الدبلوماسي مع إيران "أسهل بكثير الآن"
-
سكاي نيوز عربية: مجلس التعاون الخليجي يدين هجمات إيران أمام مجلس الأمن
-
الخارجية الايرانية: ردنا على العدوان الصهيو-الأمريكي سيكون مدمرا، وسيندم المعتدون على فعلتهم
-
-
Just in
-
15 :17
الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان:
- على الشعوب التحرك لمواجهة التوسع الأميركي الصهيوني الذي سيطال جميع الدول الإسلامية بعد استهداف إيران
- سيظل ألم استشهاد القائد الحكيم للثورة الإسلامية يتردد في أذهان الشعب الإيراني طويلاً
-
15 :16
إيران أطلقت على القواعد والمقرات الأميركية في دول الخليج أكثر من 370 صاروخا و نحو 1000 مسيرة حتى الآن
-
15 :08
وزارة الصحة الكويتية: مقتل شخص و32 جريحًا نتيجة الهجمات الإيرانية على الكويت
-
15 :06
خاص - تحذيرات ديبلوماسية لرعايا أجانب وتشديد الإجراءات في مدارس البعثات! تتمة
-
15 :02
الإذاعة الإسرائيلية الرسمية: ارتفاع عدد القتلى في بيت شيمش إلى 8
-
14 :55
وزارة الدفاع الإماراتية: مقتل 3 وإصابة 58 بجروح طفيفة في هجمات إيرانية على الإمارات
All news
- Filter
-
AllPoliticsLebanonWorldPeopleBusinessHealthSportsTechnology
-
EXCLUSIVE
خاص - تحذيرات ديبلوماسية لرعايا أجانب وتشديد الإجراءات في مدارس البعثات!
-
-
-
01 March 2026
-
"في ظل التطورات.." بيانٌ من الجيش!
-
-
-
01 March 2026
-
ماذا بعد إغلاق مضيق هرمز؟
-
-
-
01 March 2026
-
لجنة المرأة في هيئة قضاء كسروان الفتوح: فطور حاشد في مطعم السراي – ساحل علما
-
-
-
01 March 2026
-
كوريا الشمالية: هجمات إسرائيل وأميركا على إيران "عدوان غير قانوني"
-
-
-
01 March 2026
-
بري نعى الخامنئي: كان إماماً ومرجعا ومرشداً وقائداً
-
-
-
01 March 2026
-
قاسم نعى خامنئي: سنقوم بواجبنا في التصدي للعدوان
-
-
-
01 March 2026
-
شاهد لحظة استهداف مقر القيادة الايرانية
-
-
-
01 March 2026
-
استهداف ناقلة نفط بالقرب من ساحل سلطنة عمان وإصابة ٤ من طاقمها
-
-
-
01 March 2026
-
تايلاند تعلن الاستعداد لإجلاء مواطنيها من الشرق الأوسط
-
-
-
01 March 2026