نقلت وكالة رويترز أنه بعد قرار السلطات الإيرانية إغلاق مضيق هرمز بالكامل تحت طائلة استهداف أي سفينة مخالفة، ما لا يقل عن 100 ناقلة نفط أخرى متوقفة قرب سواحل الإمارات وسلطنة عمان خارج المضيق .