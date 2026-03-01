لاريجاني يعلن أن المرحلة الانتقالية بعد مقتل خامنئي تبدأ اليوم
01 March 2026
25 secs ago
source: tayyar.org
أعلن أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني أن المرحلة الانتقالية بعد مقتل المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي في الضربات الأميركية الإسرائيلية تبدأ اليوم، وفق وكالة "فرانس برس".
وقال لاريجاني أنه سيتم "تشكيل مجلس قيادة موقت قريبا، وسيتولى الرئيس ورئيس السلطة القضائية وفقيه من مجلس صيانة الدستور المسؤولية إلى حين انتخاب القائد المقبل"، مضيفا أنه "سيتم تشكيل هذا المجلس في أقرب وقت ممكن، نعمل على تشكيله منذ اليوم".
Just in
-
09 :12
وسائل إعلام باكستانية: قتلى وجرحى خلال اقتحام محتجين على مقتل المرشد الإيراني مقر القنصلية الأمريكية في كراتشي
09 :11
الجيش الإسرائيلي: تم إلقاء أكثر من 1200 قذيفة على إيران خلال الساعات الـ24 الماضية
09 :03
الجبهة الداخلية الإسرائيلية: صفارات الإنذار تدوي في تل أبيب وأسدود وعسقلان والقدس بعد رصد صواريخ من إيران
08 :52
"نيويورك تايمز": الاستخبارات الأميركية حددت موقع اجتماع قيادات إيرانية وسلمت معلومات إلى "إسرائيل" لاستهدافهم
08 :51
الرئيس عون دعا المجلس الأعلى للدفاع إلى اجتماع طارىء في قصر بعبدا قبل ظهر اليوم للبحث في التطورات الراهنة
08 :41
بعد الصواريخ الإيرانية… ترامب يتعهد بدعم الكويت بلا حدود (العربية) تتمة
Other stories
ترامب يهدد إيران بقوة عسكرية "غير مسبوقة" إذا ردّت
إيران تؤكد مقتل شمخاني وباكبور وأفراد من عائلة المرشد
استهداف 27 قاعدة للجيش الأمريكي
انفجارات قوية في الدوحة والمنامة
إيران تعلن شن هجمات جديدة على إسرائيل وقواعد أميركية
موجة كبيرة من الصواريخ الإيرانية تستهدف إسرائيل وصفارات الإنذار تدوي في كل أنحاء البلاد
سكاي نيوز عربية: "إدارة انتقالية ثلاثية" بعد مقتل خامنئي
سكاي نيوز عربية: الحرس الثوري الإيراني يتوعد بالانتقام لمقتل خامنئي
ترامب: الحل الدبلوماسي مع إيران "أسهل بكثير الآن"
سكاي نيوز عربية: مجلس التعاون الخليجي يدين هجمات إيران أمام مجلس الأمن
الخارجية الايرانية: ردنا على العدوان الصهيو-الأمريكي سيكون مدمرا، وسيندم المعتدون على فعلتهم
الحرس الثوري الإيراني: سنطلق بعد قليل أعنف عملياتنا الهجومية ضد إسرائيل والقواعد الأمريكية
سكاي نيوز عربية: طهران تتوعد بالرد علي مقتل خامنئي: لن يمر هذا الجرم دون عقاب
هكذا نعى الاعلام الايراني مرشد الثورة
التلفزيون الإيراني يعلن رسميا: استشهاد المرشد الإيراني علي خامنئي
بالفيديو: استهداف مطار دبي بمسيرة إيرانية!
ترمب يؤكد رسمياً " مقتل " الخامنئي!
" والتاريخ شاهد.." بيانٌ من الخارجية الإيرانية!
بالصورة - رويترز بالعربية تنفي خبر اغتيال خامنئي
ترامب في رسالة إلى الشعب الإيراني: عندما ننتهي تولّوا زمام الحكم
All news
بعد الصواريخ الإيرانية… ترامب يتعهد بدعم الكويت بلا حدود
01 March 2026
المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى في لبنان ينعي الخامنئي
01 March 2026
ترامب يهدد إيران بقوة عسكرية "غير مسبوقة" إذا ردّت
01 March 2026
إيران تؤكد مقتل شمخاني وباكبور وأفراد من عائلة المرشد
01 March 2026
استهداف 27 قاعدة للجيش الأمريكي
01 March 2026
انفجارات قوية في الدوحة والمنامة
01 March 2026
إيران تعلن شن هجمات جديدة على إسرائيل وقواعد أميركية
01 March 2026
عناوين الصحف ليوم الأحد 1 آذار 2026
01 March 2026
موجة كبيرة من الصواريخ الإيرانية تستهدف إسرائيل وصفارات الإنذار تدوي في كل أنحاء البلاد
01 March 2026
سكاي نيوز عربية: "إدارة انتقالية ثلاثية" بعد مقتل خامنئي
01 March 2026