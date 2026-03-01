أعلن الرئيس دونالد ترامب أن الولايات المتحدة ستضرب إيران "بقوة غير مسبوقة" إذا ردّت على الضربات الأميركية والإسرائيلية التي أسفرت عن مقتل المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي.



وكتب ترامب على منصته "تروث سوشال": "أعلنت إيران للتو أنها ستضرب بقوة شديدة اليوم، أقوى من أي ضربة سابقة" مضيفا "لكن من الأفضل لهم ألا يفعلوا ذلك، لأنهم إن فعلوا، فسنضربهم بقوة غير مسبوقة!".