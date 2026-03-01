ترامب يهدد إيران بقوة عسكرية "غير مسبوقة" إذا ردّت
01 March 2026
1 min ago
source: tayyar.org
أعلن الرئيس دونالد ترامب أن الولايات المتحدة ستضرب إيران "بقوة غير مسبوقة" إذا ردّت على الضربات الأميركية والإسرائيلية التي أسفرت عن مقتل المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي.
وكتب ترامب على منصته "تروث سوشال": "أعلنت إيران للتو أنها ستضرب بقوة شديدة اليوم، أقوى من أي ضربة سابقة" مضيفا "لكن من الأفضل لهم ألا يفعلوا ذلك، لأنهم إن فعلوا، فسنضربهم بقوة غير مسبوقة!".
09 :12
وسائل إعلام باكستانية: قتلى وجرحى خلال اقتحام محتجين على مقتل المرشد الإيراني مقر القنصلية الأمريكية في كراتشي
09 :11
الجيش الإسرائيلي: تم إلقاء أكثر من 1200 قذيفة على إيران خلال الساعات الـ24 الماضية
09 :03
الجبهة الداخلية الإسرائيلية: صفارات الإنذار تدوي في تل أبيب وأسدود وعسقلان والقدس بعد رصد صواريخ من إيران
08 :52
"نيويورك تايمز": الاستخبارات الأميركية حددت موقع اجتماع قيادات إيرانية وسلمت معلومات إلى "إسرائيل" لاستهدافهم
08 :51
الرئيس عون دعا المجلس الأعلى للدفاع إلى اجتماع طارىء في قصر بعبدا قبل ظهر اليوم للبحث في التطورات الراهنة
08 :41
بعد الصواريخ الإيرانية… ترامب يتعهد بدعم الكويت بلا حدود (العربية) تتمة
