إيران تؤكد مقتل شمخاني وباكبور وأفراد من عائلة المرشد
01 March 2026
13 secs ago
source: سكاي نيوز عربية
سكاي نيوز عربية: أكّدت طهران مقتل قائد الحرس الثوري الإيراني محمد بابكور ومستشار خامئني علي شمخاني.
Just in
09 :12
وسائل إعلام باكستانية: قتلى وجرحى خلال اقتحام محتجين على مقتل المرشد الإيراني مقر القنصلية الأمريكية في كراتشي
09 :11
الجيش الإسرائيلي: تم إلقاء أكثر من 1200 قذيفة على إيران خلال الساعات الـ24 الماضية
09 :03
الجبهة الداخلية الإسرائيلية: صفارات الإنذار تدوي في تل أبيب وأسدود وعسقلان والقدس بعد رصد صواريخ من إيران
08 :52
"نيويورك تايمز": الاستخبارات الأميركية حددت موقع اجتماع قيادات إيرانية وسلمت معلومات إلى "إسرائيل" لاستهدافهم
08 :51
الرئيس عون دعا المجلس الأعلى للدفاع إلى اجتماع طارىء في قصر بعبدا قبل ظهر اليوم للبحث في التطورات الراهنة
08 :41
بعد الصواريخ الإيرانية… ترامب يتعهد بدعم الكويت بلا حدود (العربية) تتمة
Other stories
استهداف 27 قاعدة للجيش الأمريكي
انفجارات قوية في الدوحة والمنامة
إيران تعلن شن هجمات جديدة على إسرائيل وقواعد أميركية
موجة كبيرة من الصواريخ الإيرانية تستهدف إسرائيل وصفارات الإنذار تدوي في كل أنحاء البلاد
سكاي نيوز عربية: "إدارة انتقالية ثلاثية" بعد مقتل خامنئي
سكاي نيوز عربية: الحرس الثوري الإيراني يتوعد بالانتقام لمقتل خامنئي
ترامب: الحل الدبلوماسي مع إيران "أسهل بكثير الآن"
سكاي نيوز عربية: مجلس التعاون الخليجي يدين هجمات إيران أمام مجلس الأمن
الخارجية الايرانية: ردنا على العدوان الصهيو-الأمريكي سيكون مدمرا، وسيندم المعتدون على فعلتهم
الحرس الثوري الإيراني: سنطلق بعد قليل أعنف عملياتنا الهجومية ضد إسرائيل والقواعد الأمريكية
سكاي نيوز عربية: طهران تتوعد بالرد علي مقتل خامنئي: لن يمر هذا الجرم دون عقاب
هكذا نعى الاعلام الايراني مرشد الثورة
التلفزيون الإيراني يعلن رسميا: استشهاد المرشد الإيراني علي خامنئي
بالفيديو: استهداف مطار دبي بمسيرة إيرانية!
ترمب يؤكد رسمياً " مقتل " الخامنئي!
" والتاريخ شاهد.." بيانٌ من الخارجية الإيرانية!
بالصورة - رويترز بالعربية تنفي خبر اغتيال خامنئي
ترامب في رسالة إلى الشعب الإيراني: عندما ننتهي تولّوا زمام الحكم
بالفيديو - مقتل 51 طالبة في استهداف أميركي اسرائيلي لمدرسة ابتدائية في إيران
عراقجي يكشف عن مصير المرشد الأعلى والرئيس بزشكيان
All news
بعد الصواريخ الإيرانية… ترامب يتعهد بدعم الكويت بلا حدود
01 March 2026
لاريجاني يعلن أن المرحلة الانتقالية بعد مقتل خامنئي تبدأ اليوم
01 March 2026
المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى في لبنان ينعي الخامنئي
01 March 2026
ترامب يهدد إيران بقوة عسكرية "غير مسبوقة" إذا ردّت
01 March 2026
استهداف 27 قاعدة للجيش الأمريكي
01 March 2026
انفجارات قوية في الدوحة والمنامة
01 March 2026
إيران تعلن شن هجمات جديدة على إسرائيل وقواعد أميركية
01 March 2026
عناوين الصحف ليوم الأحد 1 آذار 2026
01 March 2026
موجة كبيرة من الصواريخ الإيرانية تستهدف إسرائيل وصفارات الإنذار تدوي في كل أنحاء البلاد
01 March 2026
سكاي نيوز عربية: "إدارة انتقالية ثلاثية" بعد مقتل خامنئي
01 March 2026