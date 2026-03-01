روسيا اليوم: أفادت مراسلتنا بإطلاق موجة كبيرة من الصواريخ الإيرانية باتجاه إسرائيل، حيث دوت صفارات الإنذار في عدد من المناطق بالداخل الإسرائيلي وفي أنحاء متفرقة من الضفة الغربية.

بدوره أصدر الجيش الإسرائيلي وقال فيه: "قبل وقت قصير، دوت صفارات الإنذار في عدة مناطق في جميع أنحاء البلاد، عقب رصد صواريخ أطلقت من إيران باتجاه دولة إسرائيل".



ودعا الجيش الإسرائيلي "السكان لاتباع تعليمات قيادة الجبهة الداخلية"، مشيرا إلى أن "سلاح الجو الإسرائيلي يعمل على اعتراض وضرب التهديدات أينما لزم الأمر لإزالة الخطر".