سكاي نيوز عربية: صرّح الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأحد، أن الهجمات الأميركية والإسرائيلية، التي أسفرت عن مقتل المرشد الإيراني علي خامنئي كانت فعّالة، وأنها قد تمهد الطريق للحل الدبلوماسي.



وقال ترامب لشبكة "سي بي إس نيوز"، ردا على سؤال حول إمكانية التوصل إلى حل دبلوماسي مع إيران: "الأمر أسهل بكثير الآن مما كان عليه بالأمس، بالطبع. لأنهم يتعرضون لهزيمة نكراء".



وأعرب عن ثقته في النتائج حتى الآن، واصفا ضربات يوم السبت بأنها "يوم عظيم لهذا البلد، ويوم عظيم للعالم".