سكاي نيوز عربية: طهران تتوعد بالرد علي مقتل خامنئي: لن يمر هذا الجرم دون عقاب
01 March 2026
32 secs ago
source: سكاي نيوز عربية
سكاي نيوز عربية: أصدرت الحكومة الإيرانية، الأحد، بيانا رسميا أعلنت فيه مقتل المرشد علي خامنئي، متعهدة بأن "هذه الجريمة الشنيعة لن تبقى دون عقاب"، في أعقاب الهجوم الذي حملت مسؤوليته للولايات المتحدة وإسرائيل.
ونعت الحكومة في بيان مقتل المرشد الأعلى "إثر الهجوم الوحشي الذي شنته حكومة أميركا والكيان الصهيوني"، معتبرة أن ما جرى "جرم عظيم" سيفتح صفحة جديدة في تاريخ العالم الإسلامي".
وأعلنت الحكومة الإيرانية حدادا وطنيا لمدة أربعين يوما، وعطلة رسمية لمدة سبعة أيام، داعية الإيرانيين إلى التماسك والوحدة في ما وصفته بـ"المحنة العصيبة".
وأضاف البيان أن "دم هذا القائد لن يذهب هدرا"، مؤكدا أن إيران "ستجعل مرتكبي هذه الجريمة يندمون"، ومشددا على أن البلاد "ستجتاز هذه المرحلة بصوت واحد وقلب واحد".
-
