التلفزيون الإيراني يعلن رسميا: استشهاد المرشد الإيراني علي خامنئي
-
01 March 2026
-
17 mins ago
-
-
source: روسيا اليوم
-
روسيا اليوم: أعلن التلفزيون الإيراني رسميا مقتل المرشد الإيراني علي خامنئي.وقالت وكالة فارس أن "قائد الثورة الإسلامية علي خامنئي استشهد في مكتبه داخل بيت القيادة صباح السبت، أثناء قيامه بمهامه اليومية".
وذكرت أن "الهجوم الغادر وقع في الساعات الأولى من الصباح"، مشيرا إلى أن "استشهاد القائد في موقع عمله ينفي مزاعم وسائل الإعلام التابعة للصهاينة والنظام الرجعي في المنطقة حول اختبائه في مكان آمن بسبب تهديدات الاغتيال".
وقالت الوكالة أن "هذا الحدث يشير إلى شجاعة القائد وثباته في مواجهة الاستكبار، حيث كان دائما بين الشعب وعلى خط المسؤولية".
-
Just in
-
04 :30
الحرس الثوري الإيراني: سنطلق بعد قليل أعنف عملياتنا الهجومية ضد إسرائيل والقواعد الأمريكية (روسيا اليوم) تتمة
-
04 :25
سكاي نيوز عربية: طهران تتوعد بالرد علي مقتل خامنئي: لن يمر هذا الجرم دون عقاب (سكاي نيوز عربية) تتمة
-
04 :10
هكذا نعى الاعلام الايراني مرشد الثورة تتمة
-
01 :02
البحرين: سماع أصوات انفجارات في مقر الأسطول الخامس الأميركي في المنامة
-
00 :59
قيادة العمليات المشتركة في العراق: إصابة 3 أشخاص إثر سقوط شظايا صاروخين في محافظة البصرة
-
00 :55
حكومة دبي: اعتراض مسيرة تسببت بحريق في فندق برج العرب
-
-
Other stories
-
-
-
هكذا نعى الاعلام الايراني مرشد الثورة
-
بالفيديو: استهداف مطار دبي بمسيرة إيرانية!
-
ترمب يؤكد رسمياً " مقتل " الخامنئي!
-
" والتاريخ شاهد.." بيانٌ من الخارجية الإيرانية!
-
بالصورة - رويترز بالعربية تنفي خبر اغتيال خامنئي
-
ترامب في رسالة إلى الشعب الإيراني: عندما ننتهي تولّوا زمام الحكم
-
بالفيديو - مقتل 51 طالبة في استهداف أميركي اسرائيلي لمدرسة ابتدائية في إيران
-
عراقجي يكشف عن مصير المرشد الأعلى والرئيس بزشكيان
-
الحرس الثوري الإيراني: دمرنا الرادار الأميركي "FP-132" المتمركز في قطر بالكامل
-
مسؤول إيراني: استهدفنا 7 قواعد أميركية في 7 دول.. وردّنا الحاسم لم يأت بعد
-
ما مدّة الضربات الأميركيّة على إيران؟
-
إيران تكشف "حقيقة" أنباء مقتل قادة عسكريين وسياسيين
-
ترامب يعلنها: سنمحو أسطول إيران البحري وصواريخها والنووي أيضاً
-
ما هي المدن الإيرانية المستهدفة بـ"ملحمة غضب" الأميركية؟
-
نتنياهو: عملية "إزالة التهديد الإيراني" بدأت
-
إسرائيل وضعت لائحة اغتيالات في طهران.. بينها خامنئي
-
محاولة اغتيال خامنئي والرئيس الإيراني!
-
إنذار إسرائيلي للإيرانيين: أخلوا هذه المناطق!
-
بالصور والفيديو- استهداف القاعدة الأميركية في البحرين!
-
انطلاق صواريخ من إيران... إلى إسرائيل!
-
-
Just in
-
04 :30
الحرس الثوري الإيراني: سنطلق بعد قليل أعنف عملياتنا الهجومية ضد إسرائيل والقواعد الأمريكية (روسيا اليوم) تتمة
-
04 :25
سكاي نيوز عربية: طهران تتوعد بالرد علي مقتل خامنئي: لن يمر هذا الجرم دون عقاب (سكاي نيوز عربية) تتمة
-
04 :10
هكذا نعى الاعلام الايراني مرشد الثورة تتمة
-
01 :02
البحرين: سماع أصوات انفجارات في مقر الأسطول الخامس الأميركي في المنامة
-
00 :59
قيادة العمليات المشتركة في العراق: إصابة 3 أشخاص إثر سقوط شظايا صاروخين في محافظة البصرة
-
00 :55
حكومة دبي: اعتراض مسيرة تسببت بحريق في فندق برج العرب
All news
- Filter
-
AllPoliticsLebanonWorldPeopleBusinessHealthSportsTechnology
-
الحرس الثوري الإيراني: سنطلق بعد قليل أعنف عملياتنا الهجومية ضد إسرائيل والقواعد الأمريكية
-
-
-
01 March 2026
-
سكاي نيوز عربية: طهران تتوعد بالرد علي مقتل خامنئي: لن يمر هذا الجرم دون عقاب
-
-
-
01 March 2026
-
هكذا نعى الاعلام الايراني مرشد الثورة
-
-
-
01 March 2026
-
بالفيديو: استهداف مطار دبي بمسيرة إيرانية!
-
-
-
01 March 2026
-
ترمب يؤكد رسمياً " مقتل " الخامنئي!
-
-
-
01 March 2026
-
" والتاريخ شاهد.." بيانٌ من الخارجية الإيرانية!
-
-
-
28 February 2026
-
بالصور - عشاء هيئة قضاء عاليه في التيار الوطني الحر بحضور باسيل والرئيس عون (بعدسة الزميل جورج فغالي)
-
-
28 February 2026
-
طيران الشرق الأوسط: تعديلات على بعض رحلات 1 آذار
-
-
-
28 February 2026
-
بالصورة - رويترز بالعربية تنفي خبر اغتيال خامنئي
-
-
-
28 February 2026
-
الرئيس عون اجرى اتصالات مع عدد من قادة الدول العربية التي استهدفها القصف
-
-
-
28 February 2026