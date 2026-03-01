روسيا اليوم: أعلن التلفزيون الإيراني رسميا مقتل المرشد الإيراني علي خامنئي.

وقالت وكالة فارس أن "قائد الثورة الإسلامية علي خامنئي استشهد في مكتبه داخل بيت القيادة صباح السبت، أثناء قيامه بمهامه اليومية".وذكرت أن "الهجوم الغادر وقع في الساعات الأولى من الصباح"، مشيرا إلى أن "استشهاد القائد في موقع عمله ينفي مزاعم وسائل الإعلام التابعة للصهاينة والنظام الرجعي في المنطقة حول اختبائه في مكان آمن بسبب تهديدات الاغتيال".وقالت الوكالة أن "هذا الحدث يشير إلى شجاعة القائد وثباته في مواجهة الاستكبار، حيث كان دائما بين الشعب وعلى خط المسؤولية".