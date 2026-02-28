weather logo
Tayyar Article

ترامب يعلن "مقتل" السيد الخامنئي: موت خامنئي ليس عدلا للشعب الإيراني فحسب بل لجميع الأمريكيين العظماء

  • 28 February 2026
  • 40 secs ago
    • World
    • POLITICS
  • source: tayyar.org

Just in